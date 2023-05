Stávka v Hollywoodu: Boom streamovacích služeb ničí televizní byznys

Spisovatelé z asociace Guild of America (WGA) oznámili své první zastavení práce po 15 letech poté, co se nepodařilo dosáhnout dohody o vyšší mzdě od studií jako Walt Disney Co a Netflix Inc. Poslední stávka trvala 100 dní a stála kalifornskou ekonomiku více než 2 miliardy dolarů, informuje agentura Reuters.

"Chování společností vytvořilo zakázkovou ekonomiku uvnitř odborové pracovní síly a jejich neochvějný postoj v tomto vyjednávání zradil závazek dále devalvovat spisovatelskou profesi," uvedla WGA ve svém prohlášení na svých internetových stránkách.

Svaz zastupuje zhruba 11 500 spisovatelů z New Yorku, Los Angeles a dalších částí USA. Členové mají v plánu začít demonstrovat před hollywoodskými studii od úterního odpoledne.

Aliance filmových a televizních producentů (AMPTP), která zastupuje studia, v pondělí pozdě večer uvedla, že nabídla scénáristům "velkorysé zvýšení odměn", ale obě strany nebyly schopny dosáhnout dohody.

Mediální společnosti čelí těžké ekonomické situaci. Konglomeráty jsou pod tlakem Wall Street, aby učinily své streamovací služby ziskovými poté, co investovaly miliardy dolarů do programů, které měly přilákat předplatitele.

Vzestup streamování vedl k poklesu příjmů z televizní reklamy, protože tradiční televizní publikum se zmenšuje a inzerenti odcházejí jinam. Kromě toho se na obzoru vznáší hrozba recese v největší světové ekonomice.

Poslední stávka WGA v letech 2007 a 2008 stála kalifornskou ekonomiku odhadem 2,1 miliardy dolarů, protože produkce byly ukončeny a spisovatelé, herci a producenti bez práce snížili výdaje.