Pragovka Gallery míří do Francie na prestižní Recontres d´Arles s výstavním projektem Marie Tomanové

Marie Tomanová patří k jedněm z mála českých fotografek či fotografů, jejichž jméno je známé i mimo Českou republiku. Fotografický dokument, se kterým umělkyně, žijící již přes deset let v USA, uspěla i v zahraniční konkurenci, It Was Once My Universe, je velice osobním projektem, který vznikl v době, kdy se Marie Tomanová vrátila téměř po deseti letech z USA zpět domů do Mikulova. Moment návratu však v novém projektu není pouze radostný, ale přirozeně ukazuje také pocity odcizení a zmatení. Prostřednictvím autoportrétů, které jsou umístěny do mikulovské krajiny a které navazují na její rané práce, přenáší tyto emoce do obrazové podoby a umožňuje tak divákovi nahlédnout do jejího křehkého nitra.

Úspěch Marie Tomanové, kterým bezesporu není pouze účast na Recontres d´Arles (nejstarším mezinárodním fotografickém festivalu), ale také její zařazení do nominace na cenu Louis Roederer Discovery Award pro rok 2021 (celkem je v rámci ceny pouze 11 nominací z celého světa) je velkým krokem i pro zastupující Pragovka Gallery, jejichž spolupráce začala již v roce 2017, projektem Young American. První uvedení projektu Young American v Praze se odehrálo po New Yorku právě v prostorách Pragovka Gallery. Jednalo se o cyklus portrétů z jejího pobytu v zámoří zachycující současnou newyorskou generaci. Cyklus Young American zaznamenal velký úspěch na dalších výstavách v zahraničí (Berlín, Tokio).

Prezentace nové, od Young American zřetelně odlišné, série autoportrétů s názvem It Was Once My Universe pod taktovkou zkušené kurátorky Sonji Voss za spolupráce se zastupující institucí, tedy Pragovka Gallery, bude umístěna v historickém centru Arles (jež bude také centrum samotného festivalu), přímo v historickém kostele Église Des Fréres Precheurs. Prostory historického kostela Františkánských bratří budou v rámci festivalu hostit slavnostní předávání ceny Louis Roederer Discovery Award pro rok 2021. Umístění projektu Marie Tomanové tak lze samo o sobě vnímat jako prestižní lokaci. Již nyní se počítá také s doprovodným programem v rámci festivalu, který krom artist talk zahrne také křest nové fotografické publikace, kterou vydá německé nakladatelství Hatje Cantz. Knihu pod názvem New York New York, zachycující současnou newyorskou generaci, pokřtí v Arles pro odborné publikum, následovat však budou také křty v Praze, Tokiu a New Yorku. Slavnostní vyhlášení vítěze Louis Roederer Discovery Award proběhne 9. srpna v historickém kostele Église Des Fréres Precheurs.