Zemřela Kirstie Alleyová, hvězda trilogie Kdopak to mluví nebo seriálu Sever a Jih

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk se při návštěvě Kyjeva setkal s ochránci lidských práv. Kvůli dnešním ruským vzdušným útokům se schůzka musela odehrát v podzemním krytu, napsala agentura AFP, podle níž je to poprvé od začátku ruské invaze, co vysoký komisař OSN navštívil Ukrajinu. Jeho předchůdkyně Michelle Bacheletová se do východoevropské země nevydala.