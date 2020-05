Adoptovali autistického Číňana, pak si to rozmysleli. Na pár youtuberů se valí kritika

Myka a James Staufferovi na youtubu zveřejňovali videa o Huxleyho adopci, informuje BBC. Kanál, na němž rodina sdílela své zkušenosti s novým přírůstkem, sledovaly statisíce odběratelů. Od roku 2017 uzavíral pár smlouvy se sponzory a měl z videí příjmy. V úterý však manželé v sedmiminutovém videu oznámili, že se rozhodli čtyřleté dítě, které adoptovali z Číny v říjnu 2017, umístit do jiné rodiny. Diagnóza autismu se u dítěte podle manželů potvrdila až po adopci. Pár zároveň uvedl, že Huxley vyžadoval zvláštní péči a měl podle nich problematické chování, což komplikovalo život v rodině s čtyřmi dalšími dětmi.

Někteří fanoušci měli pro rozhodnutí manželů pochopení, kritici je ale obvinili, že dítě využili k sebepropagaci. Obsah kanálu The Stauffer Life, kde byla videa z rodinného života s Huxleym, byl smazán.

Novinářka Sophie Rossová na twitteru uvedla, že jí zpráva o počínaní youtuberů velmi zarmoutila. "Influencerka založila sbírku na adopci syna, udělala si z toho svou značku, zjistila, že vyžaduje zvláštní péči, a tajně ho umístila do jiné rodiny," napsala. Jiný uživatel na twitteru uvedl, že adoptované dítě není pes, kterého lze vrátit do 14 dnů, když se k majiteli nehodí.

