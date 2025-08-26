Miroslav Plzák se narodil před sto lety. Radil skutečně někdy zatloukat při nevěře?

Přesně před 100 lety, dne 25. srpna 1925, se narodil Miroslav Plzák. Psychiatra proslavila zejména rada pro nevěrné manžele: „zatloukat, zatloukat, zatloukat“. Skutečně ale toto doporučení někdy vyslovil? Jeho přínos pro obor psychiatrie i pro společnost byla mnohem větší.
Bylo 25. srpna roku 1925, když se v městečku Libušín nedaleko Kladna do rodiny bankovního úředníka Plzáka narodil chlapec, kterému dali rodiče jméno Miroslav. Nedlouho po jeho narození se rodina přestěhovala do Prahy, do Holešovic. V hlavním městě chlapec získal základní i středoškolské vzdělání, maturitní zkoušku na gymnáziu složil roku 1944. Poté musel v rámci válečného totálního nasazení nuceně pracovat v továrně v pražské Libni.
Po skončení druhé světové války mohl jít Miroslav Plzák studovat medicínu na Karlovu univerzitu, během studia si zvolil jako specializaci lékařský obor psychiatrie a absolvoval velice přínosné praxe v bohnické léčebně. Roku 1950 vysokoškolské studium úspěšně dokončil. Práce v oboru mu byla následně přidělena komunistickým režimem, který ho vedl jako „politicky nespolehlivou osobu“. A tak musel Plzák po škole několik let působit coby lékař u „pétépáků“, tedy u stejně nespolehlivých a režimu nepohodlných Pomocných technických praporů v Mostě a v Bílině, ve vyloučených pohraničních lokalitách. Následně se Plzák přesunul do Horních Beřkovic, kde v psychiatrické léčebně pracoval tři roky. Kariérně začal Plzák růst v 60. letech minulého století, když se uplatnil na psychiatrické klinice fakultní nemocnice v Praze, kde také zastával post primáře a kde vydržel až do důchodu.
Jako psychiatr zavedl a v praxi propagoval některé nové metody a přístupy v rámci psychoterapie. Také se stal zakladatelem nového oboru, a to manželského poradenství, přičemž vytvořil i vůbec první vysokoškolské učební texty v tomto směru na světě. Pro své rady manželům se stal Plzák legendou. Za jednoho z největších „zabijáků“ vztahů považoval žárlivost. Tento jev zkoumal podrobněji několik let a napsal o něm více než 20 odborných pojednání. Dále manželům doporučoval, aby se vyhýbali výhružkám a výčitkám. Nepovažoval ani za vhodné, aby si lidé hledali partnery v zaměstnání, protože pak spolu pár bude trávit čas celé dny, což nutně musí vést k neshodám a rozpadu vztahu. Ve zdravém partnerském soužití totiž má být jasně oddělena práce od rodiny, jinak si dvojice zevšední a hrozí nevěra. S tou souvisí legendární výrok „zatloukat, zatloukat, zatloukat“ připisovaný právě Plzákovi. Tuto radu ovšem prý psychiatr dle svých vlastních slov nikdy nevyslovil. Nenachází se ani v žádné jeho knize nebo vědeckém článku.
Sám Plzák nepatřil mezi zrovna vzorné manžele. Ženatý byl celkem dvakrát a měl i několik milenek, z nichž dvě jsou veřejným tajemstvím. Jednalo se o dvě výrazně mladší a krásné herečky. Pro mladé ženy měl ostatně psychiatr zřejmě slabost, jeho druhá manželka byla o 24 let mladší. Zajímavé je, že dotyčnou znal od jejích čtyř let. Pracovala jako „obyčejná“ prodavačka, což váženému primáři vůbec nevadilo, právě naopak. Jeho první manželství totiž ztroskotalo z toho důvodu, že jeho tehdejší manželka chtěla také budovat kariéru jako advokátka, zatímco doktorovi by vyhovovala spíše žena udržující domácí pohodu. To se mu nakonec splnilo a se svou druhou ženou žil takřka 40 let.
Kromě řešení manželských a partnerských problémů se Plzák věnoval problematice sebevražd. Ve snaze snížit jejich počet pomáhal v roce 1964 založit dodnes fungující Linku důvěry. Jednalo se o první službu svého druhu v komunistických zemích. Paradoxně Plzákův syn spáchal v roce 1992 sebevraždu.
Útok izraelských sil na nemocnici Al-Nasser v jižní Gaze si vyžádal životy nejméně dvaceti lidí, z nichž čtyři byli novináři. Během incidentu, který se odehrál v pondělí, zahynuli Hussam al-Masri, který pracoval pro agenturu Reuters, Mariam Abu Dagga z Associated Press, Mohammed Salam z Al-Džazíry a Moaz Abu Taha z NBC. Další novinář agentury Reuters, Hatem Khaled, byl při stejném útoku zraněn.
