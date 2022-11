Proč dáváme na hroby květiny a věnce?

Zvyk kladení květin a věnců na hroby je poměrně mladý, vznikl až někdy v polovině 19. století. Zpočátku se květiny a věnce dávaly pouze na hroby mladých svobodných lidí, kde květinové věnečky symbolizovaly nevinnost zemřelých. Ze stejného důvodu se přidávaly kytičky a věnečky do rakví malých dětí. Postupem času lidem vadnoucí květiny připomínaly pomíjivost života, a tak je pokládali na všechny hroby.

Květinová výzdoba pronikala na hřbitovy velice pomalu a skromně. Zejména na venkově se hroby spíše osazovaly rostlinami nenáročnými na péči, než aby se zdobily čerstvě natrhaným kvítím. V časech první republiky (někde dokonce až po druhé světové válce) se teprve naplno prosadilo aranžování květin a věnců na hrobech, a to při nejrůznějších výročích zemřelého nebo na Dušičky. Na vesnicích přinášeli lidé na hřbitov květiny vypěstované na své zahradě, sami si také zhotovovali květinové věnce. Oproti tomu ve městech již bylo možné počátkem 20. století zakoupit květinovou hrobovou výzdobu. Už tehdy byly k dostání věnce ze živých i umělých květin. Prodej hřbitovního kvítí o Dušičkách na konci 19. století popsal publicista a literární historik Vladimír Kovářík ve své knize Staropražské romance takto:

„Celá Praha vyšla z města. Putovalo se na hřbitovy a hřbitůvky, v rukou květy, v kapsách svíčky a lampičky k uctění památky zemřelých, příbuzných a přátel…Před hřbitovy se rozložili venkované, kteří přinesli své zboží v nůších, nebo je přivezli na trakařích. Bývaly to věnce z mechu…z lískových a vrbových prutů, z klestí a barvínku. Z vesnických zahrádek byly otrhány podzimní jiřiny a astry, pro bohatší zákazníky i trochu chryzantém.“

Vyjmenované květiny, tedy jiřiny, astry a chryzantémy se na hroby dávají o Dušičkách i dnes. Chryzantémy, které kvetou až do prvních mrazů, se u nás lidově nazývají listopadky. Květina má svůj původ v Japonsku a v Číně, kde je vnímána jako symbol věčného života. Také proto se stala oblíbeným hřbitovním kvítím. Bílé květy se přinášely na hroby dětí a mladých svobodných lidí, žluté nebo červené patřily ženám a ty tmavé mužům.

Dnes se již neklade důraz na symboliku květin pokládaných na hrob, zejména o podzimních Dušičkách hraje roli zejména odolnost květin vůči mrazu. Nepřízeň počasí poměrně dobře zvládají třeba již zmíněné jiřiny, astry nebo chryzantémy, ale třeba také vřesy nebo karafiáty. Ty také dříve patřily k velmi oblíbeným hřbitovním květinám. Karafiáty nenesou pouze krásné a poměrně vytrvalé květy, ale i určitý význam. V křesťanské symbolice byly tyto květy spojovány se slzami Panny Marie.

S hřbitovními květinami se v minulosti pojila nejenom určitá symbolika, ale také celá řada pověr. Lidé třeba věřili, že by se neměly na hřbitovech trhat nebo se odnášet z hrobů, tím by se prý narušil klid zemřelých. Po pohřbu bylo zase zakázáno nosit z hrobu zesnulého kytky a věnce. To by totiž přivolalo smrt a někdo z rodiny by zemřel. Ke květinám na hřbitově se také nesmělo přivonět, jinak by člověk přišel o čich.