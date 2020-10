Horké léto na Aljašce potvrdilo obavy vědců, kteří počátkem roku varovali před možným kolapsem svahu v Zátoce Prince Williama. Kritický svah se nachází ve fjordu Barry Arm, do něhož ústí stejnojmenný ledovec. Odtávání ledové masy spojené s ústupem ledovce hlouběji do vnitrozemí destabilizuje okolní svahy, na čemž se významnou měrou podepisuje také prohřívání půdy během letního období.

Na jihovýchodních svazích fjordu při ústí Barryho ledovce jsou již patrné dva sesuvy, které se zatím pomalu sesouvají dolů. Pozvolný sesuv není nebezpečný, ale pokud by došlo k zemětřesení nebo k silným přívalovým dešťům, mohl by se celý svah utrhnout a sesunout se do vod Barry Arm fjordu. Ke kolapsu však může dojít také z jiných příčin, jejichž spouštěcí mechanismus dosud vědci nerozluštili.

Na kritickou oblast upozornil ke konci minulého roku Bretwood Higman, geolog, jenž se zabývá několik dekád studiem sesuvů a následných tsunami. Na správnou stoupu jej však přivedla sestra, Valisa Higman, která se v červnu loňského roku plavila fjordem na kajaku a zaujal ji podivný reliéf svahu. Valisa pořídila několik fotografií, které mu poslal.

Bretwood na jejich základě začal, studovat terén pomocí Google Maps. Na maximální možné zvětšení, na které se můžete rovněž podívat, nalezl stopy sesuvu a také několik trhlin. Nenaleznul však nic, co by svědčilo o velkém sesuvu, který Valisa zmiňovala. Ale jak sám přiznává, udělal školáckou geologickou chybu. „Neoddálil jsem si dostatečně snímek, takže mi unikl celkový obraz.“

Posun svahu je však zřetelně vidět při pohledu na větší oblast, s níž pracují například snímky ve zprávě Earth Observatory (NASA). V květnu letošního roku vztyčilo výstražný prst čtrnáct geologů, kteří se domnívají, že ke kolapsu úbočí velmi pravděpodobně dojde do dvaceti let. Zároveň však nevylučují, že se tak může stát již během roku.

„Na základě umístění sesuvu vysoko nad hladinou vody, objemu pohybující se hmoty a sklonu svahu, jsme spočítali, že kolaps svahu bude šestnáctkrát větší než ten z Aljašského fjordu Lituya Bay z roku 1958 a bude mít jedenáctkrát více energie,“ uvedla Chunli Dai, geofyzička Státní univerzity v Ohiu.

Takto masivní sesuv může způsobit výrazné vzedmutí hladiny, které může ohrozit zejména obydlenou oblast Passage Canal, jež je od místa potenciálního sesuvu vzdálena zhruba padesát kilometrů. Podle modelu, jež vědci vypracovali, by Passage Canal zasáhly vlny o výšce až devíti metrů.

Opatrnost je tedy na místě. Otevřený dopis čtrnácti vědců urychlil rozvoj nového monitorovacího projektu, jehož cílem sledovat pohyb svahu. Další tým rozmístil bóje, které budou detekovat případnou přívalovou vlnu. Jiní výzkumníci mají v plánu zmapovat dno fjordu, aby bylo možné vytvořit přesnější model případné katastrofy.

Ústup Aljašských ledovců včetně Barryho ledovce je jasně patrný ze snímků aplikace Google Earth Engine. Přestože je aktuálně v hledáčku vědců tato kritická oblast, obecně přiznávají, že se musejí více zaměřit na sledování okolí ustupujících ledovců, protože riziko mohutných sesuvů roste s jejich ústupem. Jedná se o poměrně nový a neobvyklý fenomén, o němž neexistuje mnoho informací.