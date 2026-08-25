Němečtí vyšetřovatelé objevil u letiště v Lipsku třetí dron s výbušninou

Němečtí vyšetřovatelé objevil v blízkosti letiště Lipsko/Halle už třetí bezpilotní letoun a podezřelé výbušniny, které podle dostupných informací souvisejí s pokusem o útok z počátku tohoto měsíce. O nových nálezech informovala německá veřejnoprávní média NDR a WDR společně s deníkem Süddeutsche Zeitung. Třetí dron byl nalezen v západní části od letištního areálu s odstupem deseti dnů od samotného incidentu.
Kromě samotného bezpilotního letadla zajišťují bezpečnostní složky v oblasti další důkazy. Vyšetřovatelé podle zdrojů z místních médií objevili přibližně 50 gramů látky, u níž mají podezření, že jde o vojenskou trhavinu hexogen. Nález tak posiluje hypotézu, že se jednalo o připravovaný diverzní útok s využitím ostré výbušniny.
Stopy zavedly policisty také do obce Kursdorf, která leží severně od letištního kordónu. Policisté tam objevili zařízení, jež mohlo sloužit k dálkovému řízení bezpilotního letounu. Podle dosavadních zjištění vyšetřovacího týmu byla na jednom ze stromů připevněna anténa spolu s dalšími elektronickými součástkami.
V bezprostředním sousedství tohoto místa našly záchranné složky ohořelou půdu a kovové úlomky. Odborníci z kriminální policie a pyrotechnici v současné době podrobně zkoumají zajištěné fragmenty a zjišťují, zda se na daném místě nemohlo jednat o zkušební nebo neplánovaný výbuch.
Celá série událostí se začala odvíjet během noci na pátého srpna, kdy byla na letištní ploše v blízkosti ukrajinského nákladního letadla zaznamenána přítomnost neznámého dronu. Bezpečnostní složky okamžitě vyhlásily poplach, nasadily pyrotechnického robota a z důvodu ohrožení letového provozu musely přesměrovat řadu plánovaných spojů.
Situaci ještě více zkomplikoval incident ve vzduchu, kdy se jedno z letadel při přerušeném přistávacím manévru střetlo s neznámým objektem. Jednalo se o nákladní stroj společnosti DHL, který byl zasažen ve vzdálenosti zhruba šesti kilometrů od letiště a utrpěl lehčí poškození přídě. Letadlo však následně bezpečně přistálo v Hannoveru.
Zástupci Severoatlantické aliance později potvrdili, že bezpilotní letoun nalezený v těsné blízkosti stroje ukrajinské společnosti Antonov Airlines byl vybaven výbušninou a roznětkou. Podezřelý objekt byl bezpečnostními složkami zničen přímo na místě za pomoci řízené exploze.
Zásah robota byl zachycen nedaleko ukrajinského transportního letounu vyvedeného v národních barvách a opatřeného nápisem připomínajícím odvahu města Cherson. Německá policie zpočátku informovala pouze o bezpečnostním incidentu, kvůli kterému musel být provoz letiště krátce před půlnocí dočasně zastaven a osobní let ze Španělska i nákladní stroje byly odkláněny na jiná letiště.
Letiště Lipsko/Halle má strategický význam pro přepravu vojenského materiálu pro potřeby německé armády i jejích spojenců z NATO. Zároveň slouží jako klíčová základna pro ukrajinského leteckého dopravce Antonov Airlines, což z něj činí vysoce citlivý infrastrukturní uzel.
Incident zapadá do širšího trendu, kdy Německo a další evropské státy opakovaně zaznamenávají přelety neidentifikovaných dronů nad strategickými objekty, jako jsou letiště, vojenské základny či průmyslové podniky. Německé úřady vyjadřují podezření, že za řadou těchto akcí stojí Rusko v rámci své kampaňové sabotážní a špionážní činnosti, což však Moskva odmítá.
Letiště v Lipsku čelilo bezpečnostním hrozbám již v minulosti. V červenci 2024 tam na zemi vzplanula zásilka určená do nákladního letadla, což bezpečnostní služby vyšetřovaly jako podezření na žhářskou sabotáž. V loňském roce pak byl odsouzen čínský občan za předávání informací o letových řádech a pohybu nákladu na tomto letišti.
Problémy s neznámými drony řeší německé úřady i v dalších částech země. V minulosti musel být opakovaně přerušen provoz například na letišti v Mnichově nebo na berlínském letišti Brandenburg. Podle statistik německé služby řízení letového provozu bylo jen za loňský rok zaznamenáno 144 neoprávněných přeletů dronů, z nichž významná část směřovala do blízkosti letiště ve Frankfurtu nad Mohanem.
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