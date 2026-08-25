USA hrozí spojencům Íránu sankcemi. Oči všech se upírají k Číně

Nové sankční hrozby ze strany Spojených států amerických zamířené na odběratele íránské ropy míří především na Čínu. Ministr financí USA Scott Bessent oznámil záměr uplatnit výrazný ekonomický tlak na země, které z Íránu surovinu importují. Ačkoliv oficiální místa konkrétní stát nejmenovala, analytici i dostupná data podle CNN ukazují, že hlavním cílem tohoto opatření je právě Peking, který představuje největšího odběratele íránské ropy na světě.
Podle údajů zprávy americké Komise pro přezkum ekonomických a bezpečnostních otázek mezi USA a Čínou směřuje do Číny přibližně devadesát procent veškerého íránského vývozu ropy. Tento obchod generuje íránskému režimu desítky miliard dolarů ročně, které následně využívá k financování státního rozpočtu a vojenských aktivit. Analytici upozorňují, že jakýkoliv zásah vůči Číně je jediným způsobem, jak fakticky omezit finanční zdroje Teheránu.
Peking však na hrozby reagoval odmítavě. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien uvedl, že jednostranné sankce a nátlakové metody k řešení problémů nepřispívají a pouze vedou k eskalaci napětí. Čína navíc v posledních měsících dovoz íránské ropy částečně omezením provozu svých rafinérií snížila a disponuje dostatečnými zásobami suroviny. Zastavení dodávek z Íránu by tak pro její bezprostřední energetickou bezpečnost neznamenalo přímou hrozbu.
Otázkou zůstává, jak výrazně by nové sankční kroky zasáhly globální trh a samotné spotřebitele. Odborníci varují, že případné výpadky v dodávkách ropy nebo další vyhrocení obchodního sporu mezi Washingtonem a Pekingem mohou vést ke zvýšení cen pohonných hmot. V USA již v důsledku napětí na Blízkém východě a událostí v Hormuzském průlivu ceny benzínu vzrostly oproti minulému roku.
Vývoz íránské ropy navíc provází řada nejasností spojených s využitím takzvané stínové flotily. Jde o síť tankerů s nejasným vlastnictvím, které vypínají sledovací zařízení a zamlžují původy nákladů na moři. Data z námořních platforem ukazují, že provoz těchto plavidel v klíčových průlivech v posledních týdnech výrazně vzrostl.
Americká administrativa zdůrazňuje, že opatření mají za cíl zajistit bezpečnost a vynutit dodržování mezinárodních pravidel. Přestože Washington zatím neoznámil přesný časový harmonogram ani konkrétní celoplošné sankce vůči čínským subjektům, představitelé ministerstva financí dali najevo, že trpělivost USA není neomezená. Situace zůstává napjatá i s ohledem na plánovaná jednání představitelů obou velmocí.
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USA vyhlásí "ekonomický den D". Írán čekají nejtvrdší sankce v historii
Spojené státy americké se připravují k vyhlášení dosud nejtvrdších hospodářských sankcí proti Íránu. Americký ministr financí Scott Bessent oznámil, že nadcházející opatření odstartují takzvaný ekonomický den D pro islámskou republiku. Cílem Washingtonu je odříznout teheránský režim od veškerých finančních zdrojů a přimět jej k návratu k jednacímu stolu. Tento krok navazuje na předchozí varování prezidenta Donalda Trumpa, který Íránu hrozil tvrdými dopady za jeho kroky v regionu.
Zdroj: Libor Novák