Počasí do konce září: Léto se chýlí ke konci, tropy vystřídá ochlazení

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil nový měsíční výhled počasí pro období od 24. srpna do 20. září 2026. Po třech týdnech extrémních veder a sucha na přelomu července a srpna přinesl uplynulý týden zmírnění teplot i návrat srážek. Nejvíce dešťových srážek přitom meteorologové zaznamenali na území Čech.
Nadcházející čtyřtýdenní období má být jako celek teplotně průměrné až mírně nadprůměrné. V závěru srpna a na počátku září se denní maxima udrží na příjemných hodnotách a extrémní tropické teploty se již neočekávají. Výraznější ochlazení se dostaví až v průběhu druhé poloviny sledovaného období.
Během nejbližších dvou týdnů, tedy v období od 24. srpna do 6. září, očekávají odborníci týdenní průměry nejvyšších denních teplot kolem 24 °C. Noční i ranní minima se budou pohybovat nejčastěji okolo 12 °C. Počasí tak nabídne stabilní charakter na rozhraní pozdního léta a začínajícího podzimu.
Následující dva týdny, které pokrývají období od 7. do 20. září, přinesou postupné ochlazení. Denní i noční teploty klesnou přibližně o 3 °C oproti předchozímu cyklu. Lidé tak musí počítat s chladnějšími rány i nižšími odpoledními maximy.
Z hlediska srážek meteorologové nepředpokládají žádné výrazné extrémy. Jednotlivé týdny by měly zůstat v hranicích dlouhodobého průměru, případně se usadí na hodnotách slabě podprůměrných. Očekávaný úhrn srážek by však měl dostačovat k udržení vlhkosti v krajině bez výraznějšího prohlubování sucha.
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Zdroj: Lucie Podzimková