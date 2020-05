Vědci vydali doporučení, jak zacházet s jídlem z dovozu nebo z výdejního okénka

I když neexistují žádné důkazy o tom, že by se virus přenášel pomocí potravin nebo jejich obalů, odborníci přesto vydali doporučení, jak nakládat s hotovým jídlem, které vám kurýr doveze až domů.

„Především dejte jídlo do čisté misky, okamžitě zlikvidujte obaly do koše a před jídlem si důkladně umyjte ruce, jídla se nedotýkejte rukama, konzumujte pouze pomocí příborů,“ radí profesorka Sally Bloomfieldová z Londýnské Univerzity tropických nemocí a hygieny (LSHTM) a doporučuje objednávání převážně vařených jídel.

Bloomfieldová podle BBC tvrdí, že neexistuje nic jako „nulové riziko“, a to i v případě online nákupu potravin. Sice můžete zaplatit bezkontaktně a nepřijít s nikým do styku, to ale neznamená, že kontaminace neproběhla někde v procesu doručení, protože potravina projde rukama zhruba čtyř lidí.

I v tomto případě Bloomfieldová nabízí rady, jak nejlépe s potravinami nakládat. „Uzavřené zboží uskladněte na 72 hodin nebo ošetřete dezinfekcí. Čerstvé zboží je třeba důkladně omýt pod tekoucí vodou,“ uvedla profesorka.

A jak je to tedy se supermarkety? Virus SARS-CoV-2 se šíří pomocí kapének, které podle některých teorií mohou viset ve vzduchu, a proto podle Bloomfieldová supermarkety poskytují ideální prostředí pro přenos viru.

„Lidé se dotýkají potravin, které vracejí na původní místo, dotýkají se pásů, peněz, tlačítek na placených parkovištích, bankomatů, účtenek a nemluvě o tom, že jsou v blízkosti ostatních lidí,“ míní profesorka.