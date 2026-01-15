Wikipedie vznikla před 25 lety. Co o ní (ne)víte?

Lucie Žáková

Lucie Žáková

15. ledna 2026 19:10

Wikipedia, foto: Lane Hartwell
Wikipedia, foto: Lane Hartwell Foto: Wikipedia

Wikipedie, největší a nejznámější online encyklopedie, slaví 25 let. Když dne 15. ledna roku 2001 vznikla, začala tak revoluce v šíření informací na internetu. Co o ní (ne)víte?

Kdo je autorem Wikipedie?

Wikipedie má hned dva „otce“, tedy dva zakladatele. Přesně před patnácti lety online encyklopedii, do níž má přístup celý svět, vytvořili američtí informatici Jimmy Wales a Larry Sanger. Jejich cílem od počátku bylo spustit vůbec nejrozsáhlejší internetovou encyklopedii, do níž bude mít přístup každý na světě a každý ji také bude moci aktivně tvořit a doplňovat. A to se také stalo. Aby taková internetová encyklopedie obsahovala pravdivé a co nejpřesnější informace, měly by jednotlivé články obsahovat reference, tedy ověřené zdroje. Protože ovšem Wikipedii tvoří opravdu kdokoliv, je nutné přistupovat k informacím zde uvedeným mnohdy kriticky a počítat s tím, že ne vše, co je v článcích napsáno, musí být pravdivé. Za správnost obsahu na Wikipedii není nikdo zodpovědný, ani uvedení zakladatelé. A kolik že je dnes na Wikipedii článků? Přes 62 milionů!

Česká verze Wikipedie vznikla v roce 2002. Za jejího zakladatele je považován Miroslav Malovec, přední znalec esperanta a překladatel. V současné době česká Wikipedie obsahuje přes půl milionu článků.

Kdo Wikipedii nejčastěji využívá?

Wikipedii od jejího vzniku nejčastěji využívají žáci a studenti, a to všech typů škol – od základních až po vysoké. S její pomocí tvoří úkoly, referáty, projekty i vysokoškolské seminární a diplomové práce. Kromě žáků a studentů na Wikipedii vyhledávají ale také jejich učitelé, dále třeba redaktoři a další pracovníci v médiích.

Pokud se na Wikipedii podíváme z hlediska jazykových verzí, největší dosah a nejrozsáhlejší obsah má ta anglická. To není nijak překvapivé. Hned po anglické verzi je ovšem celkem nečekaně nejrozšířenější ta cebuánská. Že jste o cebuánštině nikdy neslyšeli? Jedná se o jeden z úředních jazyků na Filipínách, aktivně jím hovoří zhruba 20 milionů lidí. Svoje pojmenování má podle filipínského ostrova Cebu. Třetí nejrozšířenější verzí Wikipedie je ta německá, po ní následuje francouzská. Česká Wikipedie je až na 28. místě.

Kde je Wikipedie zakázaná?

I v dnešní moderní a relativně svobodné době existují země, kde je množství a druh informací na Wikipedii vládnoucím autoritám proti srsti. Zejména totalitní režimy jen neradi vidí, když se obyvatelé jejich zemí dostanou ke zprávám neupraveným cenzurou. A tak se pokoušejí obsah Wikipedie měnit nebo ho dokonce zakazovat. Bylo a je tomu tak kupříkladu v Číně, Rusku, Bělorusku, Turecku, Pákistánu, Sýrii nebo Venezuele. Tamním vládám se zkrátka nehodí zveřejnění pravdivých informací o aktuální politické situaci nebo náboženských otázkách. Pokud se nepodaří vládním činitelům zasáhnout do obsahu nebo ho zablokovat, přistupují k věznění autorů „nevhodných“ článků. K tomu došlo nedávno v Bělorusku nebo třeba v Sýrii, kde byl jeden z tvůrců obsahu Wikipedie dokonce popraven.

Planetka Wikipedia

Od roku 2013 se podle Wikipedie jmenuje planetka ve vesmíru. Tu v létě roku 2008 objevili ukrajinští astronomové během pozorování z Andrušivské hvězdárny. Planetka to nebyla neznámá, spatřili ji již v roce 1997 francouzští astronomové a roku 2007 ti američtí. Postupem času však upadla v zapomnění, až se na ní roku 2008 narazilo znovu. Majitel hvězdárny u Andrušivky později vymyslel pojmenování pro nové vesmírné těleso, a to podle nejznámější internetové encyklopedie. Od roku 2013 tak ve vesmíru existuje planetka s názvem Wikipedia.

25. prosince 2025 13:08

Soud poslal MMA zápasníka Karlose Vémolu do vazby

Související

Wikipedia, foto: Lane Hartwell

Rusko potrestalo Wikipedii další pokutou, vadí hesla o armádě

Provozovatel internetové encyklopedie Wikipedia dostal v Rusku další pokutu, tentokrát kvůli údajnému "šíření dezinformací" v heslech o ruské armádě. Soud rozhodl, že americká nezisková společnost Wikimedia má zaplatit dva miliony rublů (asi 600.000 Kč), její zástupci zvažují odvolání, napsala agentura Reuters.

Více souvisejících

wikipedia internet

Aktuálně se děje

před 26 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Demonstrace v Íránu

V Íránu umírají občané Kanady i humanitární pracovníci. G7 hrozí sankcemi

Mezinárodní tlak na íránský režim v reakci na brutální potlačování protivládních protestů prudce narůstá. Ministři zahraničí zemí G7 (Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Velké Británie a USA) spolu s šéfem diplomacie Evropské unie vydali ve čtvrtek společné prohlášení, v němž vyjadřují „vážné znepokojení“ nad aktuálním vývojem. Skupina nejvyspělejších ekonomik světa ostře odsoudila „úmyslné používání násilí“ proti civilistům a pohrozila Teheránu dalšími citelnými sankcemi.

před 4 hodinami

María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia

Trump se dnes v Bílém domě setká s Machadovou

Prezident USA Donald Trump dnes v Bílém domě přivítá Maríi Corinu Machadovou, lídryni venezuelské opozice a čerstvou držitelku Nobelovy ceny za mír za rok 2025. Setkání přichází necelé dva týdny po šokující operaci amerických speciálních jednotek, které 3. ledna v Caracasu zajaly diktátora Nicoláse Madura a převezly ho do věznice v New Yorku. Ačkoliv svět očekával, že moc převezme právě Machadová, realita v „osvobozené“ Venezuele je mnohem komplikovanější.

před 4 hodinami

Prezident Trump

Vesmírný štít bez nutnosti anexe? Trump ke své „Zlaté kopuli“ Grónsko nepotřebuje

Prezident USA Donald Trump v posledních dnech úzce propojil svou snahu o ovládnutí Grónska s budováním ambiciózního obranného systému Golden Dome (Zlatá kopule). Podle jeho slov je vlastnictví tohoto největšího ostrova světa „naprosto nezbytné“ pro národní bezpečnost a fungování nového protiraketového štítu. Odborníci na obranu a vojenští analytici však upozorňují, že tato argumentace stojí na hliněných nohách – Spojené státy totiž k vybudování své „kopule“ Grónsko vlastnit nemusí, a v mnoha ohledech ho k tomu dokonce ani nepotřebují.

před 5 hodinami

Petr Pavel

Prezident Pavel potají dorazil na Ukrajinu

Český prezident Petr Pavel ve čtvrtek zahájil svou v pořadí již třetí oficiální návštěvu Ukrajiny od začátku ruské invaze. Jeho cesta začala ve Lvově, kde se setkal s klíčovými představiteli místní správy a vlády. Tato návštěva potvrzuje pokračující českou podporu zemi, která se již téměř čtyři roky brání agresorovi. Hlavním bodem prezidentova programu je také plánované setkání s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.

před 6 hodinami

Ukrajinská armáda střeží své území

Ukrajina přiznává krizi v armádě: 200 tisíc vojáků dezertovalo, další miliony se vyhýbají odvodu

Nově jmenovaný ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov šokoval veřejnost i poslance, když ve středu otevřeně popsal kritický stav lidských zdrojů v tamních ozbrojených silách. Během svého nominačního projevu v parlamentu uvedl, že přibližně 200 tisíc vojáků opustilo své pozice bez povolení a jsou vedeni jako zběhové. Je to vůbec poprvé, kdy vysoký ukrajinský představitel oficiálně potvrdil takto vysoký rozsah dezerce, o kterém se dosud pouze spekulovalo v kuloárech.

před 7 hodinami

Bundeswehr, ilustrační fotografie

Evropa posílá vojáky do Grónska. Trumpovi ustoupit nehodlá

Evropské mocnosti v čele s Francií a Německem přistoupily k bezprecedentnímu vojenskému kroku v reakci na stupňující se tlak Bílého domu ohledně Grónska. Poté, co americký prezident Donald Trump otevřeně pohrozil možnou anexí tohoto strategického ostrova, zahájili spojenci operaci Arctic Endurance. Tato mise pod dánským velením má jasný cíl: ochránit územní celistvost Dánského království a vyslat do Washingtonu signál, že jakékoli pokusy o násilné převzetí kontroly nad ostrovem narazí na tvrdý odpor evropských partnerů.

před 7 hodinami

Donald Trump

Trump stáhl z pohotovosti strategické bombardéry. Zabíjení demonstrantů v Íránu podle něj skončilo

Americký prezident Donald Trump ve středu večer nečekaně zmírnil svou rétoriku vůči Teheránu. Prohlásil, že podle informací z „velmi důvěryhodných zdrojů“ bylo zabíjení demonstrantů v Íránu zastaveno a tamní režim aktuálně neplánuje žádné popravy. Tento obrat přichází jen několik dní poté, co Trump opakovaně varoval, že americká armáda je připravena k okamžitému zásahu, pokud íránské složky nepřestanou střílet do vlastních občanů.

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Poslanecká sněmovna

Sněmovní maraton nebere konce. Babiš během interpelací ostře útočil na Piráty

Ani po dvou dnech vyčerpávající debaty, která probíhala v úterý a ve středu, se poslanci stále nepropracovali k samotnému hlasování o důvěře nové vládě Andreje Babiše. Na řečnické listině zůstává zapsáno přes dvacet zákonodárců, kteří chtějí v rozpravě vystoupit. Ačkoliv se původně očekávalo, že by k rozhodujícímu aktu mohlo dojít během čtvrtečního večera, ve hře zůstává i varianta, že se schůze protáhne až do pátku.

před 9 hodinami

ISS (Mezinárodní vesmírná stanice)

První zdravotní evakuace v historii. NASA stahuje astronauty z ISS domů

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) zažila tento týden historický moment, i když z důvodů, které si nikdo nepřál. Čtyřčlenná posádka mise SpaceX Crew-11 se ve středu 14. ledna pozdě večer předčasně odpojila od orbitálního komplexu. Důvodem je vůbec první zdravotní evakuace v historii amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Astronauti Zena Cardmanová, Mike Fincke, Japonec Kimija Jui a ruský kosmonaut Oleg Platonov opustili stanici o měsíc dříve, než bylo původně v plánu.

před 10 hodinami

Situace v Gaze po izraelských náletech

Nová éra pro Gazu: Trumpův plán vstupuje do druhé fáze, začíná demilitarizace a obnova

Více než dva roky od vypuknutí ničivého konfliktu v Pásmu Gazy oznámily Spojené státy zásadní průlom. Zvláštní vyslanec prezidenta Donalda Trumpa pro Blízký východ Steve Witkoff dnes potvrdil zahájení druhé fáze ambiciózního dvacetibodového mírového plánu. Tato etapa znamená klíčový posun od křehkého příměří k faktické rekonstrukci území, odzbrojení ozbrojených skupin a nastolení nové palestinské správy, která má nahradit dosavadní vládu hnutí Hamás.

před 10 hodinami

před 10 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)

Trump tlačí na Zelenského. Mírové dohodě stojí v cestě Kyjev, naznačil

Moskva je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa připravena uzavřít dohodu vedoucí ke konci války na Ukrajině, ale Kyjev nikoliv. Trump jen několik týdnů před čtvrtým výročím začátku konfliktu prohlásil, že je nutné přesvědčit ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského, aby s dohodou souhlasil. 

před 11 hodinami

Donald Trump

Americký zájem o Grónsko a Venezuelu je pochopitelný. Evropa se musí vzpamatovat

Svět se rychle mění v arénu otevřeného soupeření velmocí. USA a Čína bojují o vliv, kontrolu technologií i klíčových surovin, zatímco Rusko se snaží udržet zbytky své moci. Zásah Washingtonu ve Venezuele ukazuje, že ropa je dnes stejně důležitá jako před třiceti lety. A v tomto světle začíná dávat smysl i americký zájem o Grónsko a arktické trasy. Starý řád se hroutí, nový vzniká, a Evropa si musí rozmyslet, zda bude hráčem, nebo jen prostorem, o němž rozhodují jiní.

před 13 hodinami

Česko pokryla ledovka

Mrazivé počasí neskončilo. Teploty budou do konce týdne klesat

Předpověď počasí na nadcházející dny nepotěší řidiče ani příznivce slunečného počasí. Dnešek se ponese ve znamení zatažené oblohy a místy se objeví mlhy, které mohou být i mrznoucí. V severní polovině území se očekává déšť, přičemž na severní Moravě hrozí tvorba nebezpečné ledovky. Teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi -1 a +4 °C, ale jihozápad Čech a části Slezska se mohou těšit až na 6 °C.

včera

Cibule, parodie Klause i grimasy. Sněmovna se při jednání o důvěře mění v cirkus, pokračovat bude ve čtvrtek

Jednání o vyslovení důvěry nové vládě Andreje Babiše, kterou tvoří koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě, bude pokračovat třetím dnem. Ani dnes, po dvou dnech jednání, se k němu poslanci nedostali. Přestože má vládní tábor v dolní komoře pohodlnou většinu 108 hlasů, opozice se rozhodla proces maximálně protáhnout a zpestřit ho nezvyklými performance. Samotné hlasování se tak očekává nejdříve během čtvrtka, jelikož řečniště stále okupují kritici nového kabinetu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy