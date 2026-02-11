Zapsaly se do historie. Ženy, které obětovaly život pro vědu

Lucie Žáková

Lucie Žáková

11. února 2026 13:55

Věda, ilustrační fotografie
Věda, ilustrační fotografie Foto: pexels.com

Jedenáctý únorový den je Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Osoby něžného pohlaví se v minulosti velmi obtížně prosazovaly na poli vědy. Musely se potýkat s předsudky či urážkami. A některé pro milovanou vědu dokonce obětovaly svůj život.

Asi nejznámější významnou vědkyní v dějinách je Marie Curie-Sklodowská. A o ní je také poměrně dobře známo, že za své vědecké bádání zaplatila životem. Pocházela z Polska, narodila se na podzim roku 1867 ve Varšavě do učitelské rodiny. Její otec vyučoval matematiku a fyziku, a tak není divu, že Marie našla již v dětství v těchto oborech zalíbení a později fyziku a chemii vystudovala na pařížské Sorbonně. Ve Francii a navíc v oblasti vědy poznala i svého manžela a kolegu Pierra Curie. Oba vědci zasvětili svůj život studiu radioaktivity, Marie se tomu věnovala déle než její manžel, který tragicky zemřel ve věku 46 let při dopravní nehodě. Marie ho přežila takřka o třicet let, ačkoliv i ona odešla z tohoto světa předčasně, a to právě kvůli své profesi. Na počátku 20. století, kdy pracovala s nebezpečnými prvky v laboratoři, vyučovala na univerzitě a získala i Nobelovy ceny za fyziku a chemii, se ještě nevědělo, jak moc je radioaktivní záření zdraví škodlivé, a tak vědkyně nepoužívala při práci ani žádné ochranné pomůcky. Dlouhé roky tak byla vystavována zdravotnímu riziku, což si nakonec v létě roku 1934 vybralo svou daň. Marie Curie-Sklodowská zemřela ve věku 66 na leukémii. Kromě obrovského přínosu na poli vědy se po této výjimečné ženě zachovaly také mnohé pracovní i soukromé spisy, které jsou ovšem i po sto letech vysoce radioaktivní. Proto jsou uloženy ve speciálních olověných schránkách a přístup je k nim možný jenom za velmi přísných podmínek.

Za vědu položila život i dcera Marie Curie-Sklodowské, Iréne Joliot-Curieová. Vědeckým manželům se narodila v září roku 1897. I ona se již v útlém věku našla ve fyzice a chemii, později také ve studiu radioaktivity. Stejně jako její rodiče absolvovala studium fyziky a matematiky na Sorbonně a poté začala pracovat v laboratoři po boku své matky. Byla tak stejně jako ona po několik let vystavována radioaktivnímu záření. Rok po smrti matky dostala spolu se svým manželem Nobelovu cenu za chemii, a to za objev umělé radioaktivity. Kromě vědy se Iréne uplatnila i v boji za práva žen a dokonce se stala jednou z prvních dam, které působily ve francouzské vládě. Stejně jako její matka, i Iréne zemřela kvůli své vědecké profesi příliš brzy – nedožila se ani věku jako Marie Curie-Sklodowská. Zemřela taktéž jako ona na leukémii, a to na jaře roku 1956. Bylo jí 58 let.

Dlouhodobý kontakt s radioaktivními prvky se stal osudný i další vědkyni, tentokrát původně z Ameriky. Jmenovala se Elda Emma Andersonová. Ta přišla na svět v říjnu roku 1899, taktéž vystudovala fyziku a vyučovala tento obor na univerzitě, kde také pracovala v laboratoři a zkoumala radioaktivitu. Během druhé světové války se zapojila do projektu Manhattan, tedy do vývoje atomové bomby, který dokonce jeden čas řídila. Během práce na tomto projektu pracovala dlouho do noci, až 16 hodin za den, kdy přicházela neustále do kontaktu s radioaktivními prvky. To se pochopitelně muselo projevit na jejím zdraví. V roce 1956 jí byla diagnostikována leukémie, později i rakovina prsu. Nádorovým onemocněním podlehla na jaře roku 1961, kdy jí bylo 61 let.

Věda a radioaktivita vzala život velice brzy anglické vědkyni jménem Rosalind Elsie Franklinová. Londýnská rodačka pocházela z židovské rodiny, vystudovala přírodní vědy na univerzitě v Cambridge. Po studiích se pracovně zabývala rentgenovým zářením a výzkumem DNA. Bohužel i ona přicházela často do kontaktu s radioaktivním zářením. Zemřela na jaře roku 1958 ve věku pouhých 37 let na rakovinu vaječníků.

8. února 2026 16:30

Olympiáda ve znamení nacistického režimu začala před 90 lety. Češi nechyběli

Související

Volby, ilustrační fotografie.

Dlouhý boj žen za volební právo. Dodnes není samozřejmostí

Po dlouhou dobu v dějinách neměly ženy stejná práva jako muži. O volební právo ženy bojovaly od poloviny 19. století a trvalo značnou dobu, než jim bylo uznáno. U nás mohou ženy volit přesně 105 let, oproti tomu třeba v Saúdské Arábii pouhých 10 let. 

Více souvisejících

ženy věda

Aktuálně se děje

před 18 minutami

Věda, ilustrační fotografie

Zapsaly se do historie. Ženy, které obětovaly život pro vědu

Jedenáctý únorový den je Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Osoby něžného pohlaví se v minulosti velmi obtížně prosazovaly na poli vědy. Musely se potýkat s předsudky či urážkami. A některé pro milovanou vědu dokonce obětovaly svůj život.

před 49 minutami

před 1 hodinou

Oto Klempíř (ministr kultury)

Klempíř se s umělci na ničem neshodl. Cibulka a Jagelka s ním uzavřeli sázku

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se v úterý setkal se dvěma umělci, které po jejich účasti na nedávné demonstraci vyzval k jednání. Podle Aleše Cibulky a Michala Jagelky nepanovala shoda prakticky na ničem. Klempíř se v pondělí mohl zúčastnit veřejné debaty v jednom z pražských divadel, kam ale nepřišel. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Olympijské hry, ilustrační fotografie.

Lyžařskou kombinaci vyhrály Rakušanky, vrátila se Vlhová. V boulích se představil Kroupa

V úterý již čtvrtým soutěžním dnem pokračovaly 25. hry zimní olympiády. Závodilo se například na svahu v Bormiu v týmové lyžařské kombinace kombinující sjezd a slalom. Zatímco v pondělí v tomto specifickém závodu závodili muži, nyní se ke slovu dostaly ženy. Česká republika měla ve startovním poli hned čtyři ve dvou dvojicích – první pár Martina Dubovská-Barbora Nováková skončil šestnáctý, druhý český pár Elisa Maria Negriová-Alena Labaštová dojel na osmnáctém místě. Závod před Němkami a Američankami vyhrály Rakušanky Ariane Rädlerová a Katharina Huberová. Tento závod byl sledován i proto, že se v něm po dvou letech představila i Slovenka Petra Vlhová. V jízdě v boulích se pak představil Čech Matyáš Kroupa, kterému se ale zatím z kvalifikace do finále postoupit nepodařilo.

před 5 hodinami

Kanadská policie

Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých

Tragická střelba se v úterý odehrála v malém městě Tumbler Ridge v kanadském státě Britská Kolumbie. Sedm lidí zemřelo v budově střední školy, další dva lidé přišli o život na jiném místě. Po smrti je i útočník. O události informovala americká stanice NBC News. 

před 7 hodinami

včera

včera

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

České hokejistky s Kanadou zopakovaly stejně vysokou prohru jako s USA

Dá se říct, že české hokejistky zakončily základní skupinu tak, jak ji začaly, tedy prohrou 1:5 se zámořským soupeřem. Zatímco v úvodu olympijského turnaje v Miláně svěřenkyně trenérky Carly MacLoedové prohrály s Američankami, na závěr skupiny jasně podlehly i Kanaďankám. Nadále se tak tedy ukazuje, že hokejistky USA i Kanady jsou pro Češky zatím jen těžko dosažitelným cílem.

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Běžec na lyžích Tuž se překvapivě postaral o nejlepší český úterní výsledek

Málokdo z českých fanoušků čekal, že by snad mohl být na právě probíhajících zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo k vidění nějaký úspěch v rámci mužského běžeckého lyžování. Čtvrtý soutěžní den 25. her zimní olympiády ale právě takový nečekaný úspěch přinesl, jakkoli to neskončilo cenným kovem. Senzačně na pátém místě totiž ve sprintu skončil Jiří Tuž, který už v kvalifikaci ukázal, že se s ním musí počítat až do samotného konce. Pro své již sedmé olympijské zlato si v závodě dojel Nor Johannes Klaebo. V ženském sprintu se naopak nepodařilo do finále postoupit sedmé závodnici z olympijského skiatlonu. Kateřina Janatová se do semifinále nedostala o pouhou jednu desetinu sekundy.

včera

včera

včera

Ruská armáda, ilustrační foto

Jednání o míru je pro Putina jen zástěrka, varuje estonská rozvědka. Zanalyzovala, zda Rusko za rok napadne NATO

Estonská zahraniční zpravodajská služba zveřejnila svou výroční zprávu o globální bezpečnosti, ve které varuje před pokračující hrozbou ze strany Ruska. Podle estonských zpravodajců je nepravděpodobné, že by Moskva v příštím roce zahájila proti státům NATO otevřený vojenský útok. Místo toho se očekává pokračování a stupňování různých forem hybridní války.

včera

Vytrvalostní biatlonový závod se českým mužům nevydařil. Nejlepší byl Hornig

Ani v pořadí druhý biatlonový, byť první individuální závod v rámci olympijských her se nevyvedl z českého pohledu podle představ. Nejlepší z kvarteta reprezentantů byl totiž ve dvacetikilometrovém vytrvalostním závodu Vítězslav Hornig, který během celého jeho průběhu dvakrát chyboval na střelnici a nejen proto se tak umístil na konečném 26. místě. To velezkušenému Michalu Krčmářovi se střelba nepovedla ještě více, neboť v ní chyboval celkem čtyřikrát a obsadil až 38. pozici. Dalšími Čechy, kteří se závodu zúčastnili, byli Mikuláš Karlík (konečné 68. místo) a debutant Petr Hák (81. místo). Zlato z tohoto závodu poněkud nečekaně dosud málo známý Nor Johan-Olav Botn.

Zdroj: David Holub

Další zprávy