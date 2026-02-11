Zapsaly se do historie. Ženy, které obětovaly život pro vědu

Jedenáctý únorový den je Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Osoby něžného pohlaví se v minulosti velmi obtížně prosazovaly na poli vědy. Musely se potýkat s předsudky či urážkami. A některé pro milovanou vědu dokonce obětovaly svůj život.
Asi nejznámější významnou vědkyní v dějinách je Marie Curie-Sklodowská. A o ní je také poměrně dobře známo, že za své vědecké bádání zaplatila životem. Pocházela z Polska, narodila se na podzim roku 1867 ve Varšavě do učitelské rodiny. Její otec vyučoval matematiku a fyziku, a tak není divu, že Marie našla již v dětství v těchto oborech zalíbení a později fyziku a chemii vystudovala na pařížské Sorbonně. Ve Francii a navíc v oblasti vědy poznala i svého manžela a kolegu Pierra Curie. Oba vědci zasvětili svůj život studiu radioaktivity, Marie se tomu věnovala déle než její manžel, který tragicky zemřel ve věku 46 let při dopravní nehodě. Marie ho přežila takřka o třicet let, ačkoliv i ona odešla z tohoto světa předčasně, a to právě kvůli své profesi. Na počátku 20. století, kdy pracovala s nebezpečnými prvky v laboratoři, vyučovala na univerzitě a získala i Nobelovy ceny za fyziku a chemii, se ještě nevědělo, jak moc je radioaktivní záření zdraví škodlivé, a tak vědkyně nepoužívala při práci ani žádné ochranné pomůcky. Dlouhé roky tak byla vystavována zdravotnímu riziku, což si nakonec v létě roku 1934 vybralo svou daň. Marie Curie-Sklodowská zemřela ve věku 66 na leukémii. Kromě obrovského přínosu na poli vědy se po této výjimečné ženě zachovaly také mnohé pracovní i soukromé spisy, které jsou ovšem i po sto letech vysoce radioaktivní. Proto jsou uloženy ve speciálních olověných schránkách a přístup je k nim možný jenom za velmi přísných podmínek.
Za vědu položila život i dcera Marie Curie-Sklodowské, Iréne Joliot-Curieová. Vědeckým manželům se narodila v září roku 1897. I ona se již v útlém věku našla ve fyzice a chemii, později také ve studiu radioaktivity. Stejně jako její rodiče absolvovala studium fyziky a matematiky na Sorbonně a poté začala pracovat v laboratoři po boku své matky. Byla tak stejně jako ona po několik let vystavována radioaktivnímu záření. Rok po smrti matky dostala spolu se svým manželem Nobelovu cenu za chemii, a to za objev umělé radioaktivity. Kromě vědy se Iréne uplatnila i v boji za práva žen a dokonce se stala jednou z prvních dam, které působily ve francouzské vládě. Stejně jako její matka, i Iréne zemřela kvůli své vědecké profesi příliš brzy – nedožila se ani věku jako Marie Curie-Sklodowská. Zemřela taktéž jako ona na leukémii, a to na jaře roku 1956. Bylo jí 58 let.
Dlouhodobý kontakt s radioaktivními prvky se stal osudný i další vědkyni, tentokrát původně z Ameriky. Jmenovala se Elda Emma Andersonová. Ta přišla na svět v říjnu roku 1899, taktéž vystudovala fyziku a vyučovala tento obor na univerzitě, kde také pracovala v laboratoři a zkoumala radioaktivitu. Během druhé světové války se zapojila do projektu Manhattan, tedy do vývoje atomové bomby, který dokonce jeden čas řídila. Během práce na tomto projektu pracovala dlouho do noci, až 16 hodin za den, kdy přicházela neustále do kontaktu s radioaktivními prvky. To se pochopitelně muselo projevit na jejím zdraví. V roce 1956 jí byla diagnostikována leukémie, později i rakovina prsu. Nádorovým onemocněním podlehla na jaře roku 1961, kdy jí bylo 61 let.
Věda a radioaktivita vzala život velice brzy anglické vědkyni jménem Rosalind Elsie Franklinová. Londýnská rodačka pocházela z židovské rodiny, vystudovala přírodní vědy na univerzitě v Cambridge. Po studiích se pracovně zabývala rentgenovým zářením a výzkumem DNA. Bohužel i ona přicházela často do kontaktu s radioaktivním zářením. Zemřela na jaře roku 1958 ve věku pouhých 37 let na rakovinu vaječníků.
Související
Dlouhý boj žen za volební právo. Dodnes není samozřejmostí
Heydricha měla za hrdinu. Manželka protektora byla věrná nacismu až do smrti
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Zapsaly se do historie. Ženy, které obětovaly život pro vědu
před 49 minutami
Fiala prozradil, jak bude pokračovat jeho politická kariéra
před 1 hodinou
Klempíř se s umělci na ničem neshodl. Cibulka a Jagelka s ním uzavřeli sázku
před 2 hodinami
Pavel odhalil svůj program na Mnichovské konferenci. Jede tam i Macinka
před 3 hodinami
Napadení v Chrudimi. Osoby se znaly, kriminalisté vyšetřují případ jako vraždu
před 4 hodinami
Trump před lety mluvil s policií o Epsteinovi, odhalil dokument FBI
před 4 hodinami
Poslední rozloučení s Brejchovou má termín. Bude bez státních poct
před 5 hodinami
Lyžařskou kombinaci vyhrály Rakušanky, vrátila se Vlhová. V boulích se představil Kroupa
před 5 hodinami
Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých
před 7 hodinami
K zimnímu počasí patří sníh. Meteorologové řekli, jaká je aktuální situace
včera
Tragickou nehodu na Šumpersku nepřežil důchodce. Žena utrpěla zranění
včera
Po potyčce cizinců v Chebu panuje podezření z pokusu o vraždu
včera
Klempíř na debatu s umělci nedorazil. Vymluvil se na jednání vlády
včera
České hokejistky s Kanadou zopakovaly stejně vysokou prohru jako s USA
včera
Pavel popíchl Motoristy po setkání s legendárním formulovým pilotem
včera
Běžec na lyžích Tuž se překvapivě postaral o nejlepší český úterní výsledek
včera
První informace o rozloučení s Brejchovou. Dva ministři přišli s návrhem
včera
Zimní počasí se pomalu začíná loučit, potvrzuje měsíční výhled meteorologů
včera
Jednání o míru je pro Putina jen zástěrka, varuje estonská rozvědka. Zanalyzovala, zda Rusko za rok napadne NATO
včera
Vytrvalostní biatlonový závod se českým mužům nevydařil. Nejlepší byl Hornig
Ani v pořadí druhý biatlonový, byť první individuální závod v rámci olympijských her se nevyvedl z českého pohledu podle představ. Nejlepší z kvarteta reprezentantů byl totiž ve dvacetikilometrovém vytrvalostním závodu Vítězslav Hornig, který během celého jeho průběhu dvakrát chyboval na střelnici a nejen proto se tak umístil na konečném 26. místě. To velezkušenému Michalu Krčmářovi se střelba nepovedla ještě více, neboť v ní chyboval celkem čtyřikrát a obsadil až 38. pozici. Dalšími Čechy, kteří se závodu zúčastnili, byli Mikuláš Karlík (konečné 68. místo) a debutant Petr Hák (81. místo). Zlato z tohoto závodu poněkud nečekaně dosud málo známý Nor Johan-Olav Botn.
Zdroj: David Holub