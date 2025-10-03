Dlouhý boj žen za volební právo. Dodnes není samozřejmostí

Lucie Žáková

Lucie Žáková

3. října 2025 18:45

Volby, ilustrační fotografie.
Volby, ilustrační fotografie. Foto: Martin Huf / INCORP images

Po dlouhou dobu v dějinách neměly ženy stejná práva jako muži. O volební právo ženy bojovaly od poloviny 19. století a trvalo značnou dobu, než jim bylo uznáno. U nás mohou ženy volit přesně 105 let, oproti tomu třeba v Saúdské Arábii pouhých 10 let. 

Boj o rovnoprávnost žen s muži byl v dějinách velice dlouhý a náročný. Až do 19. století se žena ve společnosti vnímala především jako manželka, matka a výborná hospodyně. Ta správná žena měla být především doma a vytvářet co nejlepší zázemí pro svého muže, děti a celou rodinu. Na veřejnosti neměla nijak výrazně působit, a proto nepotřebovala ani taková práva jako muž. Volební právo pro ženy, to bylo po dlouhou dobu něco nemyslitelného. Angažování se ve veřejném životě, to se pro ženu prostě nehodilo.

To si ovšem nemyslely všechny ženy. Ty chtěly mít stejná práva jako muži, hodlaly se uplatnit i jinde než v rodině, toužily se podílet i na politickém životě – chtěly tedy stejně jako muži volební právo. Proto se podobně smýšlející ženy shromažďovaly, hledaly možnosti a sepisovaly petice, články do tisku či proslovy k prosazení svých práv. A někde se dočkaly již poměrně brzy podpory.

Vůbec poprvé na světě volily ženy na Novém Zélandu, kde jim bylo toto právo přiznáno již v roce 1893. Pár let nato šly ženy k volbám také v Austrálii. Následovaly i evropské státy. První zemí v Evropě, kde mohly jít ženy k volbám, bylo Finsko. Zde šly ženy poprvé volit takřka před 120 lety, v roce 1906. Finsko si vzaly za vzor další evropské severské státy: Norsko a Dánsko. Zde získaly ženy volební právo jen o pár let později.

K rozšíření volebního práva žen přispěla první světová válka, která ostatně urychlila emancipaci žen, a to z jednoho prostého důvodu. Ženy musely být soběstačné a v jistých ohledech schopné nahradit muže, kteří bojovali na frontě, kde také umírali. Ženy se proto tehdy uplatnily v do té doby ryze mužských oborech či profesích, zároveň se naučily živit rodinu a samostatně myslet. Není proto divu, že záhy po skončení tohoto válečného konfliktu se v mnoha zemích uzákonilo i volební právo pro ženy.

V některých zemích si ženy prosazovaly svá práva relativně v poklidu, jinde došlo i na masivní demonstrace v ulicích. Tak tomu bylo kupříkladu v Americe nebo ve Velké Británii, kde působila radikálnější ženská hnutí. Známé jsou třeba sufražetky, které se v ulicích několikrát střetly i s policií. I přes svůj tvrdý postup se anglické ženy volebního práva dočkaly až v roce 1918, a to ještě v omezené míře: pouze pro ženy starší třiceti let. Všem ženám bylo volební právo uznáno až o deset let později. U nás nemusely být ženy tak tvrdé jako v Anglii a plné volební právo získaly již v roce 1920. Zde měly ovšem to štěstí, že ženským právům přál sám prezident Tomáš Garrigue Masaryk, a to již dlouho předtím, než se ujal prezidentského úřadu. Poprvé mohly české ženy volit v dubnu roku 1920 do poslanecké sněmovny a senátu. 

V meziválečném období získaly ženy volební právo v dalších zemích: ve Spojených státech amerických, Kanadě, Švédsku, Irsku, Turecku, Španělsku, Brazílii, Ekvádoru nebo Uruguayi. V celé řadě států se ale přiznalo ženám volební právo až po druhé světové válce. Ve 40. letech tomu tak bylo ve Francii, Japonsku, Itálii, Slovinsku, Maďarsku, Rumunsku, Belgii, Číně, Indii nebo třeba Argentině. V 50. a 60. letech následovaly země jako Mexiko, Řecko, Egypt nebo Kypr. Poměrně pozdě, v roce 1971, se uzákonilo volební právo žen ve Švýcarsku, roku 1976 v Portugalsku, v roce 1984 v Lichtenštejnsku. Teprve 10 let, od roku 2015, mohou ženy volit v Saúdské Arábii. 

1. října 2025 18:20

První české ženy v lékařských pláštích. Medicíně se musely učit v zahraničí

Související

Petr Fiala v Brně odvolil ve sněmovních volbách. (3.10.2025) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Premiér Fiala odevzdal hlas v Brně. Přijďte volit, vyzval občany

Mezi politiky, kteří odevzdali svůj hlas ve sněmovních volbách již v pátek odpoledne, se zařadil i premiér Petr Fiala (ODS), lídr koalice Spolu, kterou s občanskými demokraty tvoří TOP 09 a KDU-ČSL. Předseda vlády nezapomněl opět vyzvat občany, aby využili možnosti hlasovat ve volbách. 

Více souvisejících

Volby ženy historie Tomáš Garrigue Masaryk (T.G.M.)

Aktuálně se děje

Aktualizováno před 13 minutami

před 17 minutami

před 23 minutami

Volby, ilustrační fotografie.

Dlouhý boj žen za volební právo. Dodnes není samozřejmostí

Po dlouhou dobu v dějinách neměly ženy stejná práva jako muži. O volební právo ženy bojovaly od poloviny 19. století a trvalo značnou dobu, než jim bylo uznáno. U nás mohou ženy volit přesně 105 let, oproti tomu třeba v Saúdské Arábii pouhých 10 let. 

před 1 hodinou

Petr Fiala v Brně odvolil ve sněmovních volbách. (3.10.2025) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Premiér Fiala odevzdal hlas v Brně. Přijďte volit, vyzval občany

Mezi politiky, kteří odevzdali svůj hlas ve sněmovních volbách již v pátek odpoledne, se zařadil i premiér Petr Fiala (ODS), lídr koalice Spolu, kterou s občanskými demokraty tvoří TOP 09 a KDU-ČSL. Předseda vlády nezapomněl opět vyzvat občany, aby využili možnosti hlasovat ve volbách. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Markéta Pekarová Adamová

Nefunkční eDoklady rozčílily u voleb Pekarovou Adamovou

Letošní volby poprvé umožnily občanům prokazovat totožnost prostřednictvím eDokladu. Zákon však stanovuje, že tento digitální doklad musí být aktualizován před méně než 48 hodinami, což se ukázalo jako kámen úrazu. Problémy s funkčností se totiž nevyhnuly ani končící šéfce Sněmovny a předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Volby, ilustrační foto

Jak poznám svou volební místnost?

Vzhledem k blížícím se volbám, které se konají třetího a čtvrtého října, přinášejí EuroZprávy.cz praktický návod, díky kterému můžete zjistit, do jaké volební místnosti patříte.

před 5 hodinami

Kongres USA

Proč došlo k shutdownu americké vlády? Za vším stojí Obamův "pozoruhodně nezdolatelný" zákon

Zákon, který mění národ, poznáme podle toho, že zůstává ústředním bodem amerického života a politických střetů ve Washingtonu i dlouho poté, co prezident, který je za něj odpovědný, opustil úřad. Podobně jako New Deal Franklina Roosevelta, který i po 90 letech podporuje miliony občanů, nebo zákon o hlasovacích právech Lyndona Johnsona, který je stále předmětem politických sporů, se podle CNN i Obamacare ukazuje jako pozoruhodně nezdolatelný.

před 7 hodinami

Volby, ilustrační fotografie.

Volby jako hra o menší zlo. Propadlé hlasy a izolace stran přetvářejí českou demokracii

České volby jsou stále častěji o strategii volby „menšího zla“ či snaze „vyšachovat“ soupeře ze hry. Vedle toho hrají zásadní roli i propadlé hlasy, jichž při posledních volbách „zmizel“ téměř milion. Uzavírací klauzule navíc způsobuje, že velké strany posilují na úkor malých. Ne všude to ale funguje stejně, v řadě zemí je práh nižší, nebo dokonce vůbec neexistuje.

před 7 hodinami

Záporožská jaderná elektrárna

Ruské plány v Záporoží: Jak by Moskva mohla využít blackout pro získání největší evropské jaderné elektrárny?

Záporožská jaderná elektrárna na jihovýchodě Ukrajiny je již déle než týden odpojena od ukrajinské elektrické sítě a je nucena spoléhat na nouzové dieselové generátory, které udržují v chodu klíčové chladicí systémy. Zatímco ukrajinští a ruští představitelé se navzájem obviňují z odpovědnosti za tento výpadek proudu, nové vyšetřování organizace Greenpeace naznačuje, že by mohlo jít o „záměrný sabotážní čin ze strany Moskvy“. Tento čin je podle nich součástí širšího úsilí, jehož cílem je odpojit zařízení od ukrajinského energetického systému a integrovat jej do ruského. 

před 7 hodinami

Volby, ilustrační foto

Volby 2025: Průvodce hlasováním pro ty, kdo nemohou přijít osobně

Volby do Poslanecké sněmovny brzo rozhodnou o tom, kdo povede Českou republiku v nadcházejících čtyřech letech. EuroZprávy.cz přinášejí přehledné odpovědi na nejčastější otázky, včetně toho, kdo má nárok na využití přenosné volební schránky nebo asistenci při hlasování.

před 8 hodinami

Petr Fiala (ODS) a Andrej Babiš (ANO) se utkali v duelu na CNN Prima News. (1.10.2025)

Možné volební vítězství Andreje Babiše děsí Evropu, píše německý tisk

Expremiér Andrej Babiš je jasným favoritem v nadcházejících českých parlamentních volbách, které se konají tento pátek a sobotu. Miliardář, majitel zemědělského holdingu Agrofert a ten, jenž zpopularizoval červenou baseballovou čepici a vysloužil si přezdívku „český Trump“, stojí před pozoruhodným politickým comebackem. Možný návrat tohoto pravicového populisty, který již stál v čele vlády v letech 2017 až 2021, je v Bruselu sledován s velkým znepokojením, píše německý tisk.

před 8 hodinami

Volby, ilustrační foto

Kdo se uchází o naše hlasy? Velký přehled všech 26 kandidujících subjektů

Ve volbách do Sněmovny se letos utkává 26 subjektů – od zavedených hráčů typu ANO, SPOLU či Pirátů, přes protestní SPD až po nová a menší hnutí, jako je levicové Stačilo!, progresivní Kruh, mladá Generace či recesistická Balbínova poetická strana. Přinášíme přehled jejich programů, priorit a lídrů, aby bylo jasné, kdo sází na kontinuitu, kdo na radikální změnu a kdo nabízí především protestní hlas.

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Uprchlíci, ilustrační foto

Počet deportací ve světě znepokojivě roste. Evropa se může brzy inspirovat u USA, obávají se experti

Spojené státy americké pod vedením prezidenta Donalda Trumpa v současnosti rozšiřují své snahy o zadržování a deportaci neobčanů znepokojivým tempem. V nedávných měsících uzavřela Trumpova administrativa dohody s řadou třetích států o přijímání deportovaných neobčanů. Podobně i v Austrálii zavedla labouristická vláda nové pravomoci pro deportaci neobčanů do třetích zemí. Vláda uzavřela s Nauru tajnou dohodu v září, která tomuto malému mikronéskému ostrovu zaručuje 2,5 miliardy australských dolarů během následujících tří dekád. Tato suma je určena k ubytování první skupiny deportovaných osob.

před 9 hodinami

před 9 hodinami

Nápad Evropské komise na vybudování dronové zdi dostává zásadní trhliny

Nápad Evropské komise na vybudování takzvané „dronové zdi“ vykazuje trhliny ještě předtím, než se poprvé pokusí zachytit ruského narušitele. V reakci na přelety ruských dronů nad Polskem a Rumunskem a nevysvětlené (ale pravděpodobně ruské) přelety nad Dánskem, Norskem a Německem navrhuje předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová nový lesklý štít radarů a záchytných systémů. Tento systém má sloužit k obraně východního křídla bloku a Von der Leyenová jej nazvala „dronovou zdí“ ve svém nedávném projevu o stavu Unie.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy