Rusové zaútočili u ukrajinského pobřeží na dvě zahraniční lodě

Ruská armáda pokračuje v cílených útocích na civilní námořní dopravu v Černém moři. V pondělí zasáhly ruské bezpilotní letouny další dvě nákladní lodě v blízkosti ukrajinského pobřeží. Podle informací ukrajinského ministerstva pro rozvoj komunit a území se jedná o promyšlenou strategii, jejímž cílem je ochromit mezinárodní obchod a zastrašit rejdaře využívající ukrajinské přístavy.
První útok směřoval na tanker plující pod vlajkou Panamy, který na moři čekal na vplutí do přístavu k nakládce rostlinného oleje. Ruský dron zasáhl plavidlo přímo a způsobil na palubě požár. Incident se neobešel bez obětí na zdraví; jeden člen posádky utrpěl zranění a musela mu být poskytnuta lékařská péče. Na místě zasahovaly námořní záchranné složky, které se podílely na likvidaci ohně a zajištění stability lodi.
Druhým terčem se stalo plavidlo pod vlajkou San Marina, které v době útoku opouštělo ukrajinské vody s nákladem kukuřice. V tomto případě měl útok méně ničivé následky – loď nebyla vážně poškozena a nikdo z posádky nebyl zraněn. Plavidlo tak mohlo pokračovat ve své plánované trase.
Ukrajinské úřady tyto incidenty označují za další důkaz ruského teroru proti civilní infrastruktuře a bezpečnosti plavby.
Statistiky ukazují, že intenzita ruských útoků na ukrajinské přístavy a lodě v posledním roce drasticky vzrostla. Zatímco v roce 2024 bylo zaznamenáno 36 takových útoků, v uplynulém roce se jejich počet zvýšil na téměř stovku.
Od začátku roku 2025 bylo poškozeno přes 300 objektů přístavní infrastruktury. Jen během posledních několika týdnů došlo k zásahům lodí pod vlajkami Libanonu či Turecka, přičemž tyto incidenty si vyžádaly i oběti na životech z řad zahraničních námořníků.
Tyto soustavné agrese mají přímý dopad na globální pojišťovací trh a ochotu soukromých vlastníků lodí vplouvat do rizikových oblastí. Mnohé firmy, které dříve operovaly bez speciálního válečného pojištění, nyní mění své podmínky nebo přepravu přes ukrajinské koridory zcela zastavují. Ukrajina přesto deklaruje, že své mezinárodní závazky v dodávkách potravin hodlá plnit i nadále a provoz v klíčových přístavech neukončí.
Související
Fiala z SPD znovu zpochybnil ruskou odpovědnost za Vrbětice
Trump odpovídal na dotaz, zda Američané náhodou neunesou i Putina
Rusko , Ruská armáda , Drony , dron Šáhid-136
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Rusové zaútočili u ukrajinského pobřeží na dvě zahraniční lodě
před 1 hodinou
Rozhodnuto. Posádka ISS se poprvé v historii kvůli zdravotním problémům vrací na Zemi
před 2 hodinami
Mrtvých v Íránu je už 650. Chameneí slaví vítězství nad nepřáteli
před 3 hodinami
Z nitra EU přichází důrazné varování: Pokud Trump silou převezme Grónsko, bude to definitivní konec
před 5 hodinami
Grónsko brání dvě psí spřežení, vysmívá se Trump. Pořádně se plete
před 5 hodinami
NATO v reakci na zvyšující se aktivitu Ruska a Číny v polárních oblastech řeší bezpečnost v Arktidě
před 6 hodinami
Jsme připraveni na válku, odpovíme drtivou silou, vzkazuje Írán Trumpovi
před 7 hodinami
Turek na ministerstvu usedne. Stal se vládním zmocněncem pro Green Deal
před 8 hodinami
Le Penová bojuje o kandidaturu. Soud rozhodne, jestli se může stát prezidentkou
před 9 hodinami
Předpověď počasí se naplní. Meteorologové varují před ledovkou, bude silná
před 9 hodinami
Motoristé řeší, kam s Turkem. Možná pro něj našli místo
před 10 hodinami
Vězněn bez soudu, mučen od CIA. Údajný terorista dostal tučné odškodné, na svobodu ho přesto nepustili
před 11 hodinami
Kuba jako další Trumpův cíl? Pohrozil jí kompletním zastavením dodávek ropy
před 11 hodinami
Britové vyvinou pro Ukrajinu balistickou střelu. Nightfall bude zasahovat cíle hluboko v Rusku
před 12 hodinami
Vojenský zásah není jedinou možností. Jaké kroky USA zvažují v Íránu?
před 13 hodinami
Protesty v Íránu mají stovky mrtvých, Trump zvažuje vojenský zásah
před 14 hodinami
OBRAZEM: Pohádková Praha pod sněhem. Východ slunce, běžky na Karlově mostě i bruslení ve Stromovce
před 15 hodinami
Předpověď slibuje teplejší zimní počasí i problémy kvůli ledovce
včera
Loučil se i Biden. V USA pohřbili předčasně zesnulou vnučku Kennedyho
včera
Trenérské změny v Anglii. Rudí ďáblové skoncovali s Amorimem, do Chelsea jde kouč z Francie
Po londýnské Chelsea se krátce po Novém roce rozhodli rozloučit se svým trenérem i v Manchesteru United. Tam se o budoucnosti portugalského stratéga Rúbena Amorima hovořilo už dlouhou dobu, nakonec klubové vedení sáhlo ke krajnímu řešení až po více než roce od doby, kdy se Amorim objevil na lavičce poprvé. Nadále tak v klubu pokračuje hledání ideálního nástupce, který by dokázal navázat na legendárního Sira Alexe Fergusona. Během prvního pracovního týdne nového roku pak přišla i zpráva o novém trenérovi Chelsea. Tím se podle předpokladů stal dosavadní kouč francouzského Štrasburku Angličan Liam Rosenior.
Zdroj: David Holub