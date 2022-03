KOMENTÁŘ: Kyjevská mise může Fialu katapultovat na Hrad a Babiše nasměřovat za mříže. Šéf ANO hraje o svobodu

Na scéně se může objevit silný soupeř, jehož jméno v kontextu s prezidentskou volbou ještě před týdnem málokdo vyslovoval. A Andrej Babiš, který pomýšlí na post hlavy státu, by jeho nominaci neslyšel rád. Zvláště, když žalobce Jaroslav Šaroch poslal po letech vyšetřování kauzu Čapí hnízdo k soudu. Upřímně, do kyjevské mise, kdy Petr Fiala společně s ministerským předsedou Polska Mateuszem Morawieckým, vicepremiérem Jarosławem Kaczyńskim a premiérem Slovinska Janezem Janšou cestovali vlakem do ukrajinské metropole za Volodymyrem Zelenským, nedávalo logiku, aby se někdejší rektor Masarykovy univerzity v Brně zapojoval do prezidentské předvolební kampaně.

Nad premiérem nyní ční jen Masaryk s Havlem

Fiala se ale přes noc stal hvězdou, o níž píší nejen přední globální média, ale klaní se mu i světoví politici. Kyjevská mise jej může katapultovat na Hrad. Český premiér totiž rázem dostal zemi do centra pozornosti, na samém výsluní se stát uprostřed Evropy vyhříval naposledy za Václava Havla, který se těšil obrovskému respektu. Od jeho prezidentování prestiž Česka upadala, až vadla. Není divu, když nejvyšší ústavní představitel Miloš Zeman za Babišovy tolerance přibližoval národ i k ruskému diktátorskému režimu, proti němuž se právě Ukrajina brání.

Koalici Spolu v čele s ODS by už mělo dojít, že žádného silného protikandidáta vůči Andreji Babišovi z klobouku nevytáhnou. A současní nominanti tvoří především jen jakési křoví pro souboj o Hrad. Adrenalin do prezidentské kampaně může překvapivě napumpovat právě Petr Fiala. Muž, který si na rozdíl od Babiše nepotrpí na prázdné, populistické fráze. Místo nich raději koná, jak dokázal při kyjevské cestě, kterou zastínil i evropské velikány, jakými jsou německý kancléř Olaf Scholz či francouzský prezident Emmanuel Macron, kteří chtějí válku řešit od stolu, z tepla svých úřadů a myslí si, že velkým množstvím telefonátů přesvědčí Vladimira Putina, aby přestal vraždit. Fiala dal cestou alespoň na chvíli zapomenout, že Česká republika neplní závazek, který slíbila v NATO, dávat do roku 2024 na svou obranu dvě procenta HDP.

Podceňovaný profesor politologie, jemuž se mnozí vysmívali, že jakékoli charisma jej minulo, se náhle stává jedním z evropských lídrů, k němuž vzhlíží i renomovaní státníci. A bylo by škodou, aby se Fialova popularita krčila jen ve Strakově akademii. Měla by se přesunout na Hrad, kde by zemi ještě více zviditelnil a vůbec by nevadilo, že prezident nemá takové pravomoci jako premiér. Není pochyb, že šéf ODS jednou vstoupí do učebnic dějepisu, v nichž žáci mnoho statečnějších politiků nenajdou. Snad jen Tomáš Garrigue Masaryk s Václavem Havlem autoritativně ještě ční nad premiérem Fialou. Jinak moc chrabrých státníků ani bývalé Československo v klíčových historických momentech nemělo. Stačí si vzpomenout na Emila Háchu, který se v březnu 1939 zhroutil před Hitlerem, anebo na Edvarda Beneše, jenž se nechal seřvat Klementem Gottwaldem a rázem předal v únoru roku 1948 komunistům moc. Hrdinně se nezachovala ani tvář pražského jara Alexander Dubček, který po invazi v roce 1968 nenašel odvahu Sovětům vzdorovat a po únosu poslušně podepsal takzvaný Moskevský protokol, schvalující okupaci jako bratrskou pomoc.

Téměř dvacet let po Havlově odchodu z politické scény musela Česká republika čekat na politika, jemuž budou tleskat i ti, kteří s ním původně nesympatizovali. Jemuž budou aplaudovat i ve světě. A přitom příchod Petra Fialy po pádu Nečasova kabinetu, který následoval po zásahu na Úřadu vlády ČR, téměř nikdo nezaregistroval. Když na olomouckém sněmu, kde byl před osmi lety zvolen do čela strany, hřímal, jak ODS pozvedne a dostane ji zpět od formy, mnozí jeho rétoriku měli za obyčejnou frázi a smáli se. Jeho kritici poukazovali na absenci jakéhokoli charizmatu.

Fiala má ale v sobě neviditelnou sílu, nepanikaří, což je jeho hlavní triumf. Pokud je o něčem přesvědčený, jde tvrdě za svým cílem, i když je veřejnost přesvědčena o opaku. Dokáže ignorovat i varování bezpečnostních služeb, které cestu na Ukrajinu považovaly za hazard. Většina jej nebrala vážně ani loni, když před podzimními sněmovními volbami vyhlašoval, že koalice Spolu vyhraje a on se stane premiérem. Někdy připomínal zaseknutou gramofonovou desku, ale čas ukázal, že nemluvil jen tak do větru, vše měl jako politolog zanalyzované, dokonale přečtené. Stejně jako misi do Kyjeva za Volodymyrem Zelenským, k němuž se většina Západu otočila zády a konejší jej především frázemi či modlitbami za ukrajinský lid.

Rusové vraždí děti, předseda řeší zavřenou poštu

V kontextu s Fialovou rozvážností je více než varovná představa, že by se Andrej Babiš, byť svoji kandidaturu rovněž nevyhlásil, stal hlavou státu. Jeho aktivita poté, co jej dnes žalobce Jaroslav Šaroch v kauze Čapí hnízdo posílá před soud, bezpochyby zesílí, aby si při případném triumfu udělil milost. Může získat i nové příznivce, kteří začnou Babiše vnímat jako mučedníka a do této role se bývalý ministerský předseda může rád pasovat. Oba politici se ale liší jako noc a den. Zatímco Fiala za normalizace vydával samizdat, navštěvoval podzemní univerzitu, na Babišovi lpí podezření, že byl agentem StB a navíc mu z kapsy vykukovala rudá knížka KSČ, která mnohým zajišťovala slibnou kariéru i moc. Právě proto musel bývalý ministerský předseda pokládat věnce a květiny k výročí 17. listopadu na Národní třídě pod rouškou noční tmy, aby mu lidé skandováním nepřipomínali jeho temnou minulost. Na Fialu lidé jistě nebudou házet vajíčka jako na jeho předchůdce, kterého kritici v Průhonicích na předvolebním mítinku zasypali vejci, a tak se Babiš musel schovat za asistence policie a těžkooděnců.

Není tak těžké si představit, jak by si Babiš počínal, kdyby tragická válka vypukla o rok dříve, kdy ve Strakově akademii zmateně řídil koronavirovou pandemii, pod jehož vedením zemřelo přes třicet tisíc občanů. Šéf Hnutí ANO by se pravděpodobně tak vehementně nevymezoval proti ruské vojenské agresi na Ukrajině. Prezident Zeman by nemusel pod jeho exekutivou otočit jako nyní a Babiš by musel brát ohledy na poslance KSČM a SPD, kteří nepřímo podporovali jeho vládu. Ti by nedovolili, aby se Vladimir Putin tak ostře hanil jako je tomu nyní. Babiš by prostě zřejmě asi opatrně našlapoval, a když by se menšinová koalice dopustila přešlapu, který by mezi veřejností rezonoval, rodák z Bratislavy by tvrdil, že za nic nemůže, že to oni a jeho reklamní guru Marek Prchal by vše doprovodil vzorně napsaným PR. Ani náhodou by do vlaku mířícího do Kyjeva s Poláky a Slovincem nenastoupil. Andrej Babiš nikdy za svého působení ostře nevystoupil proti Zemanově orientaci k diktátorským režimům jako je Čína či Ruská federace. Věděl, že jako trestně stíhaný premiér ohledně Čapího hnízda, musí hradnímu pánovi přikyvovat, aby si jej nerozhněval. Čeho je schopný, dokázal v roce 2017, kdy měl pravděpodobně svého syna jako představitel země, která je součástí Evropské unie a NATO, nechat zavléci na anektovaný Krym, aby nemohl vypovídat v údajné kauze dotačního podvodu. Právě na Krym, s jehož okupací se Fiala nedovede smířit a neustále na ruský zločin z roku 2014 poukazuje. Oligarcha téměř mlčením přešel i čínský výhrůžný dopis tehdejšímu předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi, aby neletěl na Tchaj-wan, který Peking neuznává a považuje ho za jednu ze svých provincií. Podivnou Kuberovu smrt ani nerozebíral.

Babiš, jenž se v roudnické kanceláři každé pondělí promění v mesiáše, aby podle svých slov konečně někdo pomáhal lidem, na něž osm let, kdy byl ve vrcholné politice, neměl asi čas, se ztrapňuje i nadále. V době, kdy Putinův režim nepřestává na Ukrajině vraždit nevinné, včetně malých dětí, upozorňuje se svým komparsem z Hnutí ANO, jak za drahý benzín může Fialova vláda, a to i ve dnech, kdy Natural o několik haléřů klesá. Vrcholem jeho neschopnosti byl uplynulý víkend, kdy po propuštění z IKEMu národu oznamoval, jak je Česká pošta nezodpovědná, když neoznámí odstávku a on šel v sobotu ráno na ni zbytečně. Úřad jej vyvedl z omylu a dokázal, jak v médiích a na sociálních platformách o uzavření řádně a včas informoval. Je ostudné, že předseda Babiš řeší zavřenou poštu a naprosto se nevyjádří k bezprecedentnímu ruskému bombardování divadla v Mariupolu, v jehož úkrytu se tísnily matky s dětmi a seniory. A toto by měl být český prezident? Nyní po oznámení státního zástupce Jaroslava Šarocha, který Babiše v kauze Čapí hnízdo posílá k soudu, je více než jasnější, že šéf Hnutí ANO bude na hlavu státu kandidovat, aby si případně mohl udělit milost.

Nikdy nepodceňuj komiky a profesory v politice

Naštěstí pukly ledy a na scénu vstoupil Petr Fiala. Ano, kohokoli adorovat či zbožťovat je nebezpečné, jak ukázala historie. Současný premiér se ale při návštěvě Ukrajiny zachoval více jako člověk, než jako politik. Absolutně nekalkuloval, jestli mu mise do Kyjeva přinese nějaké body. Jako občan Petr Fiala cítil, že je nutné lidsky povzbudit zoufalého Volodymyra Zelenského, který marně žádá velmoci o větší podporu. Je skvělé, že Fiala zůstává empatickým, a to i v době, kdy se některým premiérům po zvolení z moci zamotala hlava.

Právě kyjevské putování odhalilo i jednu nevídanou věc: Petr Fiala oplývá charismatem a nikoli malým. Hřímat fráze, umí každý, ale vydat se do válkou zmítané země, vyžaduje odhodlání a kus hrdinství, kus chlapáctví. Navíc se s jeho jménem pojí dvě výrazné události, které ovlivnily svět. Do Kyjeva se vydal 15. března, tedy v den kdy v Čechách, na Moravě a Slezsku započala v roce 1939 německá okupace, a tehdejší politici mlčeli, zatímco při 83letém tragickém výročí vyhlášení protektorátu současný premiér konal. Nebyl zticha jako jeho političtí předchůdci. Reminiscence je nabíledni. A pak je tu ještě jedna kuriozita, Fiala vstoupil do ODS téměř před devíti lety, a to 7. listopadu, tedy v den, kdy v Rusku vypukla bolševická revoluce VŘSR. Česká republika neměla doposud premiéra, který by se tak ostře proti komunismu vymezoval a upozorňoval na jeho hrozbu.

Není ale žádnou sci-fi, že právě Fiala by mohl Andreji Babišovi uštědřit tvrdou porážku, která by mohla znamenat, že by někdejší ministerský předseda byl před orgány činnými v trestním řízením ohledně Čapího hnízda mnohem zranitelnější, zvláště když státní zástupce Jaroslav Šaroch celý případ dnes poslal k soudu. Babiš začíná hrát o svoji svobodu, neboť Fiala by jej svým případným triumfem mohl nasměřovat za mříže, šéf Hnutí Ano by si po prohře tak nemohl udělit milost. ODS či koalice Spolu najde kandidáta na premiéra snadněji než na prezidenta. Bylo by velkou škodou ignorovat Fialovu klidnou sílu v bitvě o Hrad. Jednalo by se o hazard.

Válka na Ukrajině zrodila novou politologickou poučku, jak vtipně poukázal reportér Seznamu Václav Dolejší. Nikdy nepodceňuj komiky (Volodymyr Zelenskyj) a profesory v politice (Petr Fiala). Jedno je jisté už nyní, jediný, kdo může Andreje Babiše porazit v bitvě o prezidentský úřad a případně ho dostat za mříže, je Petr Fiala, který by svému letitému soupeři milost s největší pravděpodobností neudělil. Kyjevská mise tak může zcela zničit Babiše, a to nejen jako politika, ale i jako člověka.