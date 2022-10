KOMENTÁŘ Petra Nutila: Zpráva BIS potvrdila, že Rusko je bezpečnostní hrozbou pro Česko

Konečně se stalo to, že se slova každoročně opakovaná v oné zprávě jedné české tajné služby, konečně a nepopiratelně spojila s aktuální realitou, z níž se už bez ztráty tváře nelze prostě a jednoduše vylhat třeba zemanovským blábolením o tom, že BIS jsou čučkaři, léta a léta trvající politickou ignoraci závažnosti tématu dezinformací a tak podobně. Ale pojďme se na onu zprávu podívat trochu zblízka.

Takže - jaký byl rok 2021 očima tajné služby BIS? Jednoduše shrnuto, byl to například rok, ve kterém bylo odhaleno zapojení Ruska do vrbětických výbuchů, což vedlo k zasazení vztahů s touto zemí do – jak sama Bezpečnostní informační služba velmi kulantně konstatuje – zcela nového rámce. Přeložím vám to. Říká se tím, že hra ruské federace na normální stát, normální jednání a chování, se konečně zhroutila pod tíhou důkazu, které jej jednoznačně usvědčily z teroristického útoku na našem území, stejně tak jako z dvojnásobné vraždy, která tento útok doprovázela. Až tragická realita musela dosvědčit informace, na něž BIS po dlouhá léta upozorňovala, aniž se jí dostalo sluchu na odpovědných místech.

Byl to rok, ve kterém se ukázalo, že je to opravdu Ruská federace, jenž se stala zásadní bezpečnostní hrozbou pro naši zemi – a nejen pro ni. Ještě tragičtější vyústění aktivity této země našly v nevyprovokované agresi proti Ukrajině v roce 2022.

Loňský rok byl také rokem kyberútoků, které – jak konstatuje BIS – pocházely především z Ruska a Číny, kterým se nevyhnuly klíčové státní instituce, jako jsou ministerstva, armáda nebo jiné státní úřady. Byl to ale i rok sílícího vlivu dezinformací a snah některých politických subjektů tyto využít ve svůj prospěch.

O tom, že někteří političtí podnikatelé, populisté a demagogové se chytnou každého nového tématu vzbuzujícího emocionální reakce, se tak nějak ví. Že používají lži, dezinformace a že se v honbě za mocí rádi stávají i hlásnými troubami ruských zájmů (čti jako zájmů neslučitelných se zájmy naší vlastní země), a je jim úplně jedno, v čím zájmu defacto jednají a jaké to může mít následky. Právě tihle lidé jsou skutečnou pátou kolonou – ať už vědomě či nevědomě.

A teď trochu lepších zpráv. V oblasti dezinformací se zdá, že se konečně začaly ledy hýbat. Připravuje se zákon, který se konečně pokusí tuto problematiku zanést do právního prostoru, zakotvit jí a klasifikovat. Děje se tak pozdě, ale přece.

Na závěr trochu optimismu.

Po dlouhých letech máme vládu, která neignoruje poznatky vlastních tajných služeb. Prezident Zeman, který byl letitým zlehčovačem, podkopávačem a rozvracečem české společnosti, navíc stranícím tu ruským, tu čínským, ale nikoli českým zájmům, brzo skončí. A je dost velká šance, že jeho nástupce bude hájit skutečné zájmy své země, nikoli zájmy východních diktatur.

Ano, žijeme ve složité době. V době plné hrozeb. Na východní hranici Evropy vede Rusko válku se svým sousedem. Čelíme bezprecedentní dezinformační a rozkladné kampani, energetické a ekonomické krizi. Zároveň ale máme stále jasné ukotvení ve svobodných západních strukturách, jsme platnými členy jak EU, tak NATO. Máme vládu, která sice trochu trhaně, ale přesto postupuje v řešení zásadních otázek. Máme kvalitní tajné služby, které nás chrání, máme ty správné a odhodlané představitele v čele armády. A tak věřím, že tímhle marasmem si projdeme a zvítězíme nad ním.

Zprávu BIS v plném znění naleznete zde.