Červencové počasí může být teplejší, než je obvyklé, tvrdí meteorologové

Červenec bude v Česku s velkou pravděpodobností teplejší, než bývá obvyklé. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v nejnovějším měsíčním výhledu. Teploty se ale postupem času mají přibližovat z nadprůměru k průměrným hodnotám.
Na konci června dosáhly teploty historického maxima. Uplynulý týden byl s průměrnou teplotou 25 °C nejteplejším týdnem od začátku měření na území České republiky. Nadprůměrně teplé počasí bude panovat i v dalších dnech.
"Až do poloviny července bude následovat období s nadprůměrnými teplotami, v druhé polovině měsíce se postupně dostanou na hodnoty kolem dlouhodobého průměru," uvedli meteorologové ve výhledu. Podle nich bude období do 26. července srážkově průměrné a jako celek bude pravděpodobně teplejší, než je obvyklé pro toto roční dobu.
Po dvou srážkově podprůměrných týdnech má přijít epizoda, která slibuje vlhčí počasí, konstatoval hydrometeorologický ústav.
"V následujících čtyřech týdnech by se úhrny srážek měly pohybovat na hranici průměrných a v některých týdnech i nadprůměrných hodnot. Vzhledem k tomu, že jsme v období s převážně konvektivními srážkami a bouřkami, množství spadlých srážek může být regionálně velmi rozdílné," dodali meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák