Deštivé počasí pomohlo se suchem, potvrdili meteorologové

Deštivé počasí sice lidé většinou nevzývají, ale přírodě se v aktuální situaci rozhodně šiklo. Potvrzují to i slova meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Během poslední srážkové epizody spadlo až 30 milimetrů, měla tak vliv i na vodní stav tuzemských řek.
Pršet začalo od jihozápadu ve středu odpoledne a do čtvrtečního odpoledne zasáhly srážky celé území republiky. "Někde napršelo trochu méně, než se očekávalo (část Středočeského kraje, Českomoravská vrchovina a hlavně pak Krkonoše), jinde (východ, severovýchod území) předpověď vyšla poměrně přesně a na jihozápadě území napršelo místy i trochu více, než se očekávalo," uvedli meteorologové na facebooku.
Za období 24 hodin nakonec v Česku spadlo místy až 30 milimetrů srážek. Nejčastěji to však bylo jen kolem 10 milimetrů.
Jak upozornil hydrometeorologický ústav, srážky se výrazně projevily i na počtu vodoměrných profilů se stavem sucha. Před srážkovou epizodou platil na 250 profilech, po dešti klesl počet na méně než stovku. To se nestalo od začátku července ani jednou.
"Teď už ale bude znovu počet profilů se stavem sucha minimálně do neděle stoupat. Srážky to tedy byly velmi přínosné, ale na to, aby se výrazně zvedl přítok do největších vodních nádrží v Čechách, zatím nevýznamné," dodali experti.
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Zdroj: Jan Hrabě