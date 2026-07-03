Evropě hrozí další vlna extrémního počasí. Při té červnové umíraly tisíce lidí

Francie zaznamenala během posledního červnového týdne, kdy Evropu zasáhla rekordní vlna veder, nárůst o více než dva tisíce nadúmrtí. Meteorologové navíc varují, že kontinent v nejbližších dnech čeká další vlna extrémních teplot. Ministryně zdravotnictví Stéphanie Rist uvedla, že počet úmrtí v zemi stoupl v závěru června mezitýdenně o 29 procent, přičemž zřetelný nárůst úmrtnosti byl zaznamenán u osob starších 45 let.
Země zažila svůj celkově nejteplejší den v historii 24. června, kdy teploty v Paříži dosahovaly bezmála 41 °C a polovina státu byla uvedena do nejvyššího červeného stupně výstrahy. Zprávy o obětech přicházejí v momentě, kdy se na další vlnu veder od nadcházejícího víkendu připravují i jiné části Evropy včetně Velké Británie. Podle předpovědí se od Azorských ostrovů směrem k Portugalsku a Španělsku přesouvá rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu, která horké počasí přinese zpět do jižní Británie a Francie.
S dlouhotrvajícími extrémními teplotami a vysokou vlhkostí vzduchu se potýkají také miliony Američanů během oslav Dne nezávislosti ve střední a východní části USA. Klimatické změny ženou teploty nahoru po celém světě, avšak podle služby Copernicus je evropský kontinent nejrychleji se oteplujícím regionem, kde teploty rostou dvakrát rychleji, než je globální průměr. To s sebou přináší častější letní vlny veder, zvýšený tlak na zásoby vody a intenzivnější lesní požáry.
Letošní extrémní teploty se již ukázaly jako mimořádně tragické i v dalších unijních státech. Belgické ministerstvo zdravotnictví označilo situaci za bezprecedentní poté, co země zaznamenala 1 222 nadúmrtí, což je o 39 procent více než obvykle, přičemž téměř polovina obětí byla ve věku 85 let a starší. V samotné Francii stoupl počet úmrtí mezi 22. a 28. červnem o 2 025 případů, přičemž v pařížském regionu úmrtnost vyskočila o 62 procent. Resort zdravotnictví navíc upozornil, že toto číslo je pravděpodobně podhodnocené a konečná bilance bude ještě vyšší.
Během veder dramaticky vzrostl také počet případů utonutí. Ministr vnitra Laurent Nuñez oznámil, že od 18. června tímto způsobem přišlo o život 72 lidí. V Nizozemsku vedla minulý týden nebývalá horka k přibližně 480 nadúmrtím, přičemž většina obětí byla starší 80 let. Teploty tam v nejvíce zasažených jižních a východních oblastech šplhaly k 40 °C. Zatímco Nizozemsko nyní očekává chladnější týden, jinde na kontinentu rtuť teploměru opět poroste.
Na jihu Francie se o víkendu očekávají teploty kolem 40 °C, přičemž maxima mezi 36 °C a 37 °C zasáhnou oblasti kolem měst Bordeaux, Toulouse a Agen. Meteorologická služba Météo-France vydala pro jižní část země nejvyšší varování před lesními požáry, jejichž riziko je kvůli počasí extrémní. Premiér Sebastien Lecornu informoval, že od začátku letní sezony vypuklo téměř sedm tisíc požárů, které zničily zhruba 8 700 hektarů porostu. Kvůli požáru, který se rozšířil mezi obcemi Sainte-Marie-la-Mer a Canet-en-Roussillon, musely úřady evakuovat téměř tři tisíce lidí.
Možný příchod další vlny veder hlásí rovněž Pyrenejský poloostrov. Portugalská vláda vyhlásila stav bdělosti s platností do úterní půlnoci, přičemž předpovědi varují před denními teplotami nad 40 °C a nocemi, kdy teploty neklesnou pod 25 °C. Ve Španělsku platí oranžová výstraha pro jihozápadní části země, kde se rovněž očekávají čtyřicetistupňové hodnoty.
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Zdroj: Libor Novák