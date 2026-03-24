Zprávám o počasí momentálně dominuje ochlazení, které má do Česka dorazit v druhé polovině probíhajícího týdne. Už se ale skloňuje i další zvrat, jenž podle výhledu nastane po Velikonocích. Nejvyšší teploty vyšplhají až na 16 stupňů.
Meteorologové podle nejnovějšího měsíčního výhledu očekávají, že období do 19. dubna bude teplotně průměrné a srážkově nadprůměrné až průměrné.
Po teplotně normálním minulém týdnu mají následovat dva teplotně průměrné až lehce podprůměrné. Minima se během nich budou pohybovat kolem 1 °C, maxima v průměru vystoupají na 12 °C.
Poté nastane zvrat, protože následující dva týdny mohou být i teplotně nadprůměrné. "Pravděpodobně nejteplejším bude poslední týden období, kdy minimální noční teploty se budou pohybovat kolem 5 °C, nejvyšší denní kolem 16 °C," uvedl hydrometeorologický ústav.
Experti také naznačili, jak to bude v nadcházejícím období se srážkami. "Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech bude pravděpodobně kolem 10 mm, ale v prvním týdnu to bude až kolem 20 mm. V prvních dvou týdnech se objeví sněhové srážky od vyšších, přechodně i od středních poloh," sdělili.
Související
Počasí se o víkendu ochladí, místy bude pršet
Takové počasí historie nepamatuje. Příští rok otřese globálními statistikami, varuje WMO
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Jarní počasí se v dubnu vrátí, naznačuje výhled. Bude až 16 stupňů
před 1 hodinou
Novinky k pardubickému případu. Policie zadržela první údajné pachatele
před 1 hodinou
Hrozí slovinský scénář? Zjistili jsme, jak to v Česku vypadá s pohonnými hmotami
před 2 hodinami
Dva miliony dolarů za plavbu? Írán údajně zpoplatnil průjezd Hormuzským průlivem
před 3 hodinami
Oligarchie, korupce, potlačování odpůrců. Macinka táhne Česko špatným směrem, podporou Orbána velebí kolaboraci a ruské praktiky
před 4 hodinami
„Budeme bojovat až do úplného vítězství.“ Írán odmítá jakoukoliv dohodu s USA
před 5 hodinami
Pákistán chce zprostředkovat rozhovory USA s Íránem. Hlavním vyjednavačem má být Vance
před 6 hodinami
Jeho díla chrání vlády i ničí skartovačky. Legendární umělec Banksy byl po 25 letech odmaskován
před 6 hodinami
Ruská armáda zahájila na Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu
před 8 hodinami
Další podezření na únik informací: AfD může předávat citlivé dokumenty o Ukrajině Kremlu
před 9 hodinami
„Normální součást diplomatické praxe.“ Maďarsko je překvapeno, že s Lavrovem nekomunikují i další ministři
před 9 hodinami
Jednáme s Íránem, jsme na prahu dohody, prohlásil Trump. Lži a manipulace s ropnými trhy, reaguje Teherán
před 10 hodinami
Trump nutně potřebuje válku s Íránem ukončit. Nemá ale jak
před 12 hodinami
Počasí se o víkendu ochladí, místy bude pršet
včera
Szijjártó měl Lavrovovi podávat hlášení o obsahu jednání EU. Magyar obvinil vládu z vlastizrady
včera
Mohou íránské rakety doletět až do Londýna, Prahy nebo Paříže? Teherán světu skutečný dostřel tajil
včera
Trump: USA a Írán jednají o mírovém plánu, Modžtaba Chameneí je možná mrtvý
včera
Eskalace zrychluje, únikových cest ubývá. Možnosti ukončení války v Íránu se dramaticky zužují
včera
Kubánská armáda je připravena na případnou americkou agresi, vzkazuje Trumpovi Havana
včera
Ceny ropy začaly po Trumpově oznámení prudce klesat
Světové trhy s ropou zažily v pondělí dramatický zvrat. Ceny černého zlata se prudce propadly poté, co americký prezident Donald Trump na sociálních sítích oznámil, že mezi Spojenými státy a Íránem probíhají „velmi dobré a produktivní rozhovory“, které by mohly vést k úplnému ukončení válečného stavu. Přestože Teherán existenci jakéhokoli dialogu vzápětí popřel, trhy na naději na smír reagovaly okamžitě.
