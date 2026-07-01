Na extrémy počasí v Česku začíná upozorňovat nový výstražný systém

Právě dnes přechází Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na inovovaný výstražný systém. Oproti současnému systému integrované výstražné služby (SIVS) založenému na převážně klimatologicky stanovených kritériích bude nový SIVS zaměřený na dopady nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů. Změna nastane také ve struktuře a pojmenování skupin jevů, na které budou výstrahy vydávány.
Výstrahy informující o tom, jaké konkrétní škody nebo komplikace počasí způsobí, tak budou pro uživatele srozumitelnější a praktičtější, a měly by umožnit krizovému řízení efektivněji rozhodnout o preventivních opatřeních.
Přechod k výstražnému systému založenému na dopadech je v souladu s moderními trendy v meteorologii a doporučením Světové meteorologické organizace. Změna je výsledkem několikaleté práce nejlepších specialistů na výstrahy v meteorologii.
Při tvorbě výstrah kladen větší důraz na očekávané dopady, které konkrétní hydrometeorologické jevy mohou způsobit. Výstrahy budou proto vydávány nejen podle očekávaného splnění stanovených kritérií (maximální nebo minimální teploty, nárazy větru, úhrny srážek apod.), ale přihlížet se bude také k faktorům a doprovodným jevům, které dopady nebezpečných jevů výrazně ovlivní (např. nasycenost půdy, načasování námrazových a sněhových jevů do doby dopravní špičky apod.).
Výstrahy před teplotami budou od 1. 7. 2026 nově rozděleny podle dopadů na Vysoké/Nízké teploty ovlivňující hospodářství a infrastrukturu a Vysoké/Nízké teploty ovlivňující zdraví člověka. Právě část SIVS zaměřená na tepelný diskomfort člověka bude současně zavedením tzv. Heat Health Warning System (HHWS) v České republice a bude základem rodících se akčních plánů, které umožní pružnější a účelnou péči o citlivé cílové skupiny (senioři, školní děti atp.) při očekávaném výskytu horkých nebo mrazových vln.
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Zdroj: Libor Novák