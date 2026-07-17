Páteční bouřky udeří ve dvou vlnách, naznačili meteorologové ve výstraze

Meteorologové v pátek připomněli platné varování před silnými bouřkami a vysokými teplotami. Nadále také upozorňují na nebezpečí požárů na jižní Moravě. Vyplývá to ze sdělení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"Dnes očekáváme v důsledku vrcholícího přílivu teplého a vlhkého vzduchu v Polabí a dolním Poohří, na jižní a střední Moravě a na Ostravsku silnou zátěž teplem na člověka. Na jižní a střední Moravě a na Ostravsku i vysoké teploty ovlivňující hospodářství a infrastrukturu," upozornili meteorologové na facebooku.
Silné bouřky se očekávají odpoledne a večer. Doprovázet je budou nárazy větru o rychlosti kolem 70 kilometrů za hodinu, intenzivní krátkodobé srážky s úhrny kolem 40 milimetrů a kroupami o velikosti do dvou centimetrů. Bouřky by se měly tvořit zejména ve dvou hlavních vlnách, odpoledne ve východní polovině území a večer v Čechách. Mohou také vznikat hlavně v závětří Šumavy ojedinělé, izolované bouřky, které ale zasáhnou menší území.
První výraznější vlna bouřek se odpoledne vytvoří patrně nad Vysočinou. "Zpočátku půjde o izolovanější bouřky, jejichž největší nebezpečí by mohly být kroupy, výjimečně i přes 2 cm a intenzivní srážky. Tyto bouřky se budou shlukovat do linie postupující směrem k východu a jejich hlavními doprovodnými projevy by měly být silné nárazy větru a intenzivní srážky. Během svého postupu by tato linie mohla zvolna slábnout," uvedli experti.
Druhá vlna bouřek, doprovázená zejména intenzivními srážkami a v menší míře nárazy větru a kroupami, by měla ve večerních a nočních hodinách doputovat z Německa a přejít hlavně přes Čechy. "Načasování zejména této druhé vlny a intenzita projevů jsou zatím poměrně nejisté," přiznali odborníci.
Intenzivní srážky budou problémem hlavně ve městech a průmyslových areálech, kde může docházet k lokálnímu zatopení, varovali meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák