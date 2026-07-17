Páteční počasí: Meteorologové nastínili, co hrozí od dnešních bouřek

Jan Hrabě

Jan Hrabě

17. července 2026 7:00

Bouřka, ilustrační fotografie.
Bouřka, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

V Česku se dnes očekávají další silné bouřky, platí proto příslušná výstraha. Podle meteorologů mohly první bouře udeřit už nad ránem. Naprosto vyloučen není ani výskyt supercel. 

První bouřky se mohly vyskytnout už k ránu a v jeho průběhu na severozápadě a západě Čech. Kromě srážek však neměly přinést výraznější nebezpečné jevy, přičemž mohou následně zhoršit podmínky pro vznik bouřek přes den hlavně ve zmíněných oblastech, ale možná i jinde. 

Přímo nad Českem pak budou bouřky vznikat zejména na linii konvergence, která se patrně bude nacházet ve východní polovině Čech, během odpoledne. Tyto bouřky se budou patrně slévat do větších systémů a putovat směrem na Moravu a do Slezska. K večeru a večer pak pravděpodobně ještě na jihozápad a západ Čech dorazí bouřky z Bavorska. 

"Hlavními nebezpečnými jevy budou patrně nárazy větru – modely očekávají tvorbu větších lineárních systémů bouřek, hlavně v oblasti Moravy a Slezska, a tím pádem by mohly být nárazy větru i rozsáhlejší," upozornili meteorologové. 

Dalším rizikem budou přívalové srážky, protože se očekávají opakované přechody bouřek přes jedno místo. "Kroupy se mohou vyskytnout také, zejména pokud bouřky zůstanou izolovanější. Nevylučujeme výjimečně i výskyt supercely," dodali experti. 

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Zdroj: Libor Novák

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