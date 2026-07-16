Páteční počasí přinese další silné bouřky, varovali meteorologové

Série varování ze strany tuzemských meteorologů pokračuje i ve čtvrtek. Meteorologové opět upozornili na nebezpečí bouřek, zároveň plošně upřesnili výstrahu na vysoké teploty. Beze změny zůstává varování před požáry, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"V silných bouřkách, které se v pátek odpoledne a večer mohou vyskytnout na většině území ČR, může spadnout kolem 40 mm srážek, menší kroupy a nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h)," upozornili meteorologové.
V Polabí, na jižní a střední Moravě a na Ostravsku se dnes a zítra očekává silná tepelná zátěž. Může za to příliv teplého a vlhkého vzduchu na naše území. "V pátek na jižní a střední Moravě a na Ostravsku i vysoké teploty ovlivňující hospodářství a infrastrukturu," zdůraznil ústav.
Lidé by se v těchto oblastech měli držet ve stínu, dodržovat pitný režim se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů a plánovat zvýšenou fyzickou i psychickou zátěž na chladnější části dne. Klimatizace by měly být nastaveny tak, aby nebyl organismus vystaven příliš velkému tepelnému šoku při přechodech ven nebo dovnitř. Rozdíl by neměl činit více než osm stupňů.
Na jihu Moravy zůstává do odvolání nebezpečí požárů. Doporučuje se v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány, a věnovat zvýšenou pozornost při používání zemědělské techniky či v okolí železničních tratí, kde vlivem jisker od kol a brzd může dojít k zapálení porostu.
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Zdroj: Jan Hrabě