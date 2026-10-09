Počasí: Babí léto o víkendu končí, přijde déšť a ochlazení

Libor Novák

9. října 2026 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Předpověď počasí na nadcházející víkend slibuje převážně oblačnou oblohu a proměnlivé podmínky. Zatímco první víkendový den přinese na většinu území občasný déšť nebo přeháňky, v následujících čtyřiadvaceti hodinách se srážková činnost znatelně zmírní. Teploty se budou v celostátním průměru držet na podobných hodnotách, i když noční minima v závěru víkendu výrazněji klesnou. 

Sobotní den se ponese ve znamení velké oblačnosti, kdy bude převládat oblačné až zatažené nebe. Od severozápadu se postupně na většině českého i moravského území objeví občasný déšť nebo dešťové přeháňky. K večerním hodinám však začne na území Čech srážek i oblačnosti postupně ubývat, a to opět směrem od severozápadu. Předpokládaný celkový úhrn srážek pro tento den dosáhne nulových až deseti milimetrů.

Noční teploty z pátka na sobotu se budou pohybovat v rozmezí od 11 do 7 °C. Během sobotního dne vyšplhají nejvyšší denní teploty na 11 až 15 °C. Výjimkou zůstane jihovýchod Moravy, kde mohou teploměry ukázat hodnoty kolem 17 °C. Vítr bude zpočátku mírný jihozápadní, který se postupně změní na západní o rychlosti 2 až 6 m/s a během večera začne slábnout.

Nedělní počasí nabídne obyvatelům zpočátku převážně polojasné nebe. V průběhu dne pak bude na území převládat proměnlivá oblačnost a dešťové srážky se objeví již pouze ojediněle. Souvislejší přeháňky meteorologové očekávají pouze v horských oblastech, kde se vyskytnou místy. Očekávané množství srážek se bude po celý den pohybovat v rozmezí od 0 do 5 mm.

Nejnižší noční teploty z druhé poloviny víkendu klesnou na 9 až 4 °C, což přinese chladnější ráno. Nejvyšší denní teploty v neděli vystoupí na 10 až 15 °C, tedy na obdobnou úroveň jako v předchozím dni. Na jižní Moravě se však denní maxima dostanou až k 18 °C. Během dne bude vanout slabý, přechodně mírný západní vítr dosahující rychlosti 3 až 7 m/s.

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Zdroj: Libor Novák

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