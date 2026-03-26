Počasí bude do konce března chladné. Teploty citelně klesnou

Závěr března přinese do Česka výrazné ochlazení a návrat zimního počasí, zejména do východních částí republiky. Podle aktuálních předpovědí nás čekají dny plné srážek, které budou už od středních poloh sněhové. Zatímco v Čechách bude oblačnosti méně, Morava a Slezsko se musí připravit na citelný severní vítr a v horách i na novou sněhovou pokrývku.
Čtvrtek bude ve znamení zatažené oblohy. Na jihovýchodě území se očekává trvalý a vydatný déšť, který bude v polohách nad 500 metrů přecházet ve sněžení. Největší nápor zimy pocítí Beskydy, kde může napadnout až 10 centimetrů nového sněhu, na severním návětří dokonce až 20 centimetrů. Teploty se budou pohybovat mezi 5 až 9 °C, ovšem na východě bude podstatně chladněji, jen mezi 1 a 5 °C.
V pátek bude na východě zpočátku doznívat déšť se sněhem, zatímco v severozápadní polovině Čech začne oblačnosti ubývat. Noční teploty v Čechách klesnou až k -4 °C, denní maxima se udrží v rozmezí 5 až 9 °C. Na Moravě a ve Slezsku bude i nadále foukat čerstvý severní vítr s nárazy kolem 55 km/h, který může pocitovou teplotu ještě snížit.
Sobota slibuje přechodné oteplení a více slunečních paprsků. V Čechách bude jasno až polojasno s denními teplotami 9 až 13 °C. Večer se však od severozápadu začne opět zatahovat a dorazí přeháňky, které budou na horách sněhové. Morava a Slezsko zůstanou po většinu dne pod vlivem větší oblačnosti s ojedinělým deštěm.
Nedělní počasí se opět zhorší. Bude převážně oblačno až zataženo s občasným deštěm, který bude nad 500 metrů sněhový. Teploty přes den vystoupají na 7 až 11 °C. Později odpoledne by měly srážky od severozápadu ustávat a obloha se začne částečně vyjasňovat, což však přinese další mrazivou noc.
Pondělí zahájí nový pracovní týden dalším návratem k zimním hodnotám. Očekává se občasný déšť nebo přeháňky, přičemž sněžení se objeví už od 500 metrů nad mořem. Na horách může napadnout až 20 centimetrů nového sněhu. Čerstvý západní vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 km/h a denní teploty nepřesáhnou 9 °C.
Výhled na zbytek příštího týdne, tedy od úterý do čtvrtka, zatím nenabízí výrazný zlom směrem k jaru. Převládat bude oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami, které zůstanou ve vyšších polohách sněhové. Noční teploty se budou pohybovat kolem bodu mrazu a denní maxima se ustálí mezi 7 až 11 °C.
NASA představila první konkrétní plány na kolonizaci Měsíce
Zdroj: Libor Novák