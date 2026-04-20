Počasí bude jako na houpačce, naznačuje předpověď na tento týden

Jan Hrabě

20. dubna 2026 7:00

Foto: Lenka Opálková / INCORP images

Počasí v tomto týdnu bude mít střídavý charakter, uvedli meteorologové v předpovědi, kterou v neděli zveřejnili na sociálních sítích. Opět nejsou vyloučeny noční mrazy, odpoledne mohou zároveň maxima dosahovat až 18 stupňů. 

Dnes a zítra má převládat velká oblačnost. Místy se vyskytne i déšť, na horách mohou být srážky sněhové. Ve středu a ve čtvrtek se očekává slunečno. Oblačnosti opět přibude v pátek a v sobotu, kdy nelze vyloučit ojedinělé přeháňky. V neděli přijde pravděpodobně více oblačnosti se srážkami a ochlazením.

"Do středy by odpolední teploty měly dosahovat většinou 10 až 15 °C, o něco tepleji by pak mělo být od čtvrtka do soboty s odpoledními teplotami až 18 °C. A v závěru týdne, v neděli se podle aktuálních předpokladů výrazněji ochladí," uvedli meteorologové na sociální síti X.

Ranní teploty se budou po většinu týdne držet slabě nad bodem mrazu, ale ve středu v místech s vyjasněním a uklidněním větru klesnou výrazně pod nulu, konkrétně až na -4 °C. "Podobně i ve čtvrtek na jihozápadě a západě území," dodali experti na počasí. 

Nedělní počasí bude deštivé i bouřlivé, upozornili meteorologové

