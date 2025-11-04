Počasí bude o víkendu chladnější. Během dne naměříme i 5 stupňů

Ačkoliv má před sebou Česko relativně teplý týden, o víkendu se ochladí. Denní maxima se budou pohybovat jen kolem 10 stupňů, mohou ale klesnout i na pět, uvedl ČHMÚ.cz.
Předpověď na sobotu:
V Čechách zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, ojediněle mrholení. Na Moravě a ve Slezsku a během dne i ve východní polovině Čech jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, při déletrvající nízké oblačnosti, především v západní polovině Čech kolem 6 °C. Slabý, během dne místy, hlavně ve východní polovině území a na severu Čech mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s.
Předpověď na neděli:
Zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, ojediněle mrholení. Ve východní polovině území a během dne ojediněle i jinde jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C, při nízké oblačnosti kolem 5 °C.
Lotyšsko se stalo prvním členským státem Evropské unie, který hlasoval pro vystoupení z Istanbulské úmluvy, klíčové mezinárodní dohody Rady Evropy proti násilí na ženách. Rozhodnutí, přijaté po třináctihodinové debatě, odhalilo hluboké politické rozpory a vyvolalo protesty v Rize. Zastánci tvrdí, že úmluva chrání oběti a sjednocuje evropské standardy, zatímco konzervativní kritici ji označují za ideologický projekt podkopávající tradiční hodnoty.
Zdroj: Jakub Jurek