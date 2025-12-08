Rekordně teplé prosincové počasí. V Žatci bylo až 15 stupňů

Česko má za sebou rekordně teplý 8. prosinec, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pondělí vpodvečer. Nejvyšší teploty vyšplhaly až na 15 stupňů nad nulou, ačkoliv od prosince probíhá meteorologická zima.
Podle ústavu padl rekord pro 8. prosinec na 53 ze 172 stanic měřících alespoň 30 let, tedy na téměř jedné třetině. "V přílivu teplého vzduchu od jihozápadu dnes na řadě míst v Čechách a na Vysočině vystoupala teplota vzduchu až rekordně vysoko. Nejvyšší teplotu naměřila stanice v Žatci, kde se oteplilo až na 15,0 °C (původní hodnota 11,8 °C z roku 1974)," uvedli experti.
Meteorologové zmínili, že teploty se mnohdy lišily napříč regionem v závislosti na větru a slunečním záření. Například na místech, kde nefoukalo, se denní maxima někdy nedostala ani přes 10 °C.
"Nadprůměrně teplé počasí vydrží (nejen) ve středních Čechách i v nejbližších dnech. Postupně ale bude přibývat nízké oblačnosti i mlh, které se lokálně mohou udržet po většinu dne," dodali meteorologové.
