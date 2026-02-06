Počasí bude o víkendu deštivé, místy napadne nový sníh

Libor Novák

6. února 2026 7:00

Déšť
Déšť Foto: Pixabay

Nadcházející víkend přinese do Česka převážně nevlídné a zatažené počasí s deštěm i sněhovými přeháňkami. Podle předpovědi ČHMÚ se musíme už v sobotu připravit na zataženou oblohu, kterou doprovodí občasný déšť nebo mrholení. 

V ranních hodinách se mohou v Čechách ojediněle objevit i mrznoucí srážky, přičemž na severu a severovýchodě země bude v polohách nad 800 metrů sněžit nebo padat déšť se sněhem.

Sobotní dopoledne bude na mnoha místech provázet mlha, která může být zpočátku rovněž mrznoucí. Noční teploty se budou pohybovat v rozmezí od +2 do -2 °C, zatímco přes den rtuť teploměru vystoupá na 2 až 6 °C. Vítr bude foukat jen slabý, a to buď proměnlivý, nebo západních směrů s rychlostí do 3 m/s. Celkově by mělo napršet do 4 mm srážek a na horách může napadnout kolem 4 cm nového sněhu.

V neděli bude trend zataženého počasí pokračovat a srážky se stanou o něco proměnlivějšími. Místy se objeví občasný déšť, ale v polohách nad 800 metrů a na severovýchodě státu se sněžení může vyskytnout i v nižších polohách. Během odpoledne a večera se pak budou srážky postupně měnit na dešťové se sněhem, přičemž nad 400 metrů a v severovýchodních oblastech by mělo sněžit ve všech polohách.

Teploty v neděli zůstanou velmi podobné těm sobotním, tedy v noci mezi +3 a -1 °C a přes den od 2 do 6 °C. Výrazněji chladněji však bude na severu a severovýchodě, kde se denní maxima udrží pouze kolem 1 °C. Vítr se během dne stočí na severovýchodní a mírně zesílí na rychlost do 4 m/s. Podobně jako v sobotu se očekávají úhrny srážek do 4 mm a v zasněžených oblastech přibude až 4 cm nového sněhu.

včera

Zimní počasí nabídne jinou tvář, naznačuje předpověď na příští týden

Nebezpečné počasí na větším území. Meteorologové rozšířili výstrahu

S nebezpečím ledovky je v Česku nutné počítat i zítra. Vyplývá to z nového znění výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Meteorologové prodloužili platnost varování do čtvrtečního rána a rozšířili jej o oblasti severní Moravy, Slezska a části severních a severovýchodních Čech. 

