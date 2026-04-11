Počasí bude o víkendu stabilní. Oproti pátku se změní k lepšímu

Jan Hrabě

11. dubna 2026 7:00

Počasí Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Víkend, který právě začíná, sice nebude tak teplý jako předchozí velikonoční, ale předpověď alespoň slibuje výrazně lepší počasí než v pátek. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Dnes se očekává polojasno až oblačno. Ráno se ojediněle mohou objevit mlhy, které mohou být mrznoucí. Přes den bude ubývat oblačnosti, až se na většině míst vyjasní. Nejvyšší teploty vyšplhají až na 15 °C. 

Neděle bude teplejším z víkendových dní, odpolední maxima budou ještě o stupínek vyšší. Zpočátku má být jasno až polojasno, během dne se od západu zatáhne. Na západě Čech se mohou vyskytnout přeháňky. 

Předpověď na sobotu:

Polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy, i mrznoucí. Během dne ubývání oblačnosti, na většině území až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 10 až 15 °C, na severovýchodě území 8 až 11 °C, v 1000 m na horách kolem 5 °C, na Šumavě kolem 8 °C. Slabý proměnlivý, během dne vítr z východních směrů do 4 m/s.

Předpověď na neděli:

Zpočátku jasno až polojasno, během rána a dopoledne od západu zataženo až oblačno. Na západě Čech místy, jinde jen ojediněle déšť nebo přeháňky. V jihozápadní polovině území během večera částečné ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, v severovýchodní polovině území místy kolem -3 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C, na západě Čech kolem 8 °C. Slabý, zejména na Českomoravské vrchovině mírný jihovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s.

Čtyři astronauti mise Artemis II se v pátek večer úspěšně vrátili na Zemi, když jejich vesmírná kapsle Orion dosedla do hladiny Tichého oceánu u pobřeží San Diega. Posádka ve složení Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen je v dobrém zdravotním stavu. Tímto historickým okamžikem skončila desetidenní výprava, která lidstvo po více než půl století opět přiblížila k Měsíci.

