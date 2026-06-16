Počasí bude o víkendu v Česku tropické, teploty dosáhnou až 35 stupňů

Následující víkend přinese do České republiky velmi horké letní počasí, které však na mnoha místech doprovodí silné bouřky. V sobotu i v neděli bude převládat jasná až polojasná obloha. Během dne se však bude oblačnost přechodně zvětšovat a místy se vytvoří přeháňky nebo bouřky, které mohou být ojediněle i velmi intenzivní.
Sobotní noc bude teplá s nejnižšími teplotami mezi 19 a 15 °C. Přes den pak teploty vystoupají na tropických 30 až 35 °C. Většinou bude vát pouze slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr s rychlostí do 4 m/s, který však v místech výskytu bouřek přechodně zesílí. Očekávané srážkové úhrny se budou pohybovat od nuly do 10 mm, v bouřkách však může ojediněle napršet kolem 30 mm vody.
V neděli se charakter počasí výrazně nezmění. Noc bude ještě o něco teplejší než ta předchozí, kdy minima neklesnou pod 21 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty se opět udrží v rozmezí 30 až 35 °C.
Také v neděli musíme při přechodně zvětšené oblačnosti počítat s místními přeháňkami nebo silnými bouřkami. Výraznější změna s četnějšími srážkami a následným ochlazením postoupí od západu až v samém závěru předpovědního období na začátku nového týdne.
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