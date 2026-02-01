Počasí bude příští týden opět mrazivé. Pak přijde citelná změna

První únorové dny přinesou na území České republiky převážně zataženou oblohu a mrazivé teploty, které se budou postupně zvyšovat.
V pondělí očekávají meteorologové zataženo až oblačno, přičemž se může ojediněle objevit slabé sněžení nebo mrznoucí mrholení. Noční teploty klesnou na -2 až -6 °C, na severovýchodě území však může být až kolem -9 °C. Přes den se rtuť teploměru udrží v rozmezí -2 až +2 °C, pouze na severovýchodě zůstane chladněji kolem -5 °C.
Během pondělí se mohou vyskytnout také mrznoucí mlhy. Vítr bude mírný jihovýchodní až východní o rychlosti 2 až 6 m/s, ale k večeru začne na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě zesilovat. Ve Slezsku by mělo foukat jen slabě ze severovýchodu. Celkové množství srážek bude minimální, očekává se maximálně jeden milimetr vody nebo jeden centimetr nového sněhu.
V úterý bude pokračovat podobný ráz počasí se zataženou až oblačnou oblohou. V jihozápadní polovině země se k ojedinělému sněžení přidá i mrznoucí mrholení, což může vést k tvorbě slabé ledovky. Noční minima se budou pohybovat mezi -1 a -5 °C, severovýchod opět hlásí nižší hodnoty kolem -8 °C. Denní maxima vystoupí na -2 až +2 °C, na severovýchodě místy zůstanou kolem -4 °C.
Vítr v úterý nabere na intenzitě zejména na jižní Moravě a na Českomoravské vrchovině, kde může v nárazech dosahovat rychlosti až 55 km/h. Večer by měl vítr opět slábnout, zatímco ve Slezsku zůstane slabý a proměnlivý. Srážkové úhrny se mírně zvýší, napadnout mohou až tři centimetry sněhu nebo tři milimetry srážek v podobě deště či mrholení.
Středa přinese mírné oteplení, kdy se nejvyšší denní teploty vyhoupnou na 1 až 5 °C. Obloha zůstane zatažená, místy se objeví občasný déšť, který bude v polohách nad 800 metrů přecházet ve srážky smíšené nebo sněhové. Na začátku dne hrozí ojediněle mrznoucí srážky a mlhy s následnou tvorbou slabé ledovky. Noční teploty se udrží mezi +1 a -3 °C, na západě Čech však mohou klesnout až k -5 °C.
Srážky budou ve středu vydatnější zejména na Moravě a ve Slezsku, kde může napršet až 10 mm. Na horách napadnou maximálně dva centimetry sněhu. Vítr bude zpočátku slabý, ale směrem k večeru začne znovu zesilovat.
Čtvrteční počasí bude ve znamení dalšího vzestupu teplot, které se během dne vyšplhají na 4 až 8 °C. Výjimkou bude západ Čech, kde se očekávají teploty pouze kolem 2 °C. Na většině území se vyskytne občasný déšť, přičemž nad 700 metrů nad mořem budou srážky smíšené či sněhové. V ranních hodinách se na západě a severovýchodě mohou stále objevovat mrznoucí srážky.
Noční teploty ve čtvrtek zůstanou v intervalu +3 až -2 °C. Očekává se slabý až mírný východní nebo jihovýchodní vítr. V polohách nad 700 metrů může napadnout do tří centimetrů sněhu.
Výhled na konec týdne od pátku do neděle slibuje pokračování zataženého až oblačného počasí s občasným deštěm. Ve vyšších polohách budou srážky nadále smíšené nebo sněhové a místy se mohou tvořit mlhy. Teplotní profil zůstane stabilní s nočními minimy mezi +3 a -2 °C a denními maxima v rozmezí 3 až 8 °C.
