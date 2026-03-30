Počasí bude proměnlivé. Na horách připadne sníh, na víkend se má oteplit

Projevy zimního a jarního počasí se budou střídat během týdne na přelomu března a dubna. Na horách ještě může připadnout až 10 centimetrů nového sněhu, zároveň ale porostou teploty až na 15 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Dnes bude přes Česko k jihovýchodu přecházet okluzní fronta, za kterou bude kolem tlakové výše nad východním Atlantikem proudit chladnější vzduch od severozápadu. Meteorologové proto i zítra očekávají chladné a proměnlivé počasí.
Během dne se budou vyskytovat četné přeháňky, které v polohách nad 500 metrů a při intenzivnějších srážkách budou sněhové. Odpolední maxima vystoupají nanejvýše na 10 °C. "V úterý pak může výjimečně, zejména v Čechách, i zabouřit," uvedli odborníci.
Nové sněhové pokrývky se dočkají zejména na horách. "Většinou napadne v polohách nad 600 m do 5 cm nového sněhu, ale na Šumavě, v Krušných horách a v Beskydech až 10 cm nového sněhu. Oba dva dny přinesou ideální příležitost na poslední jarní lyžování na českých horách, zejména v hřebenových polohách hor půjde i o prachový sníh," zmínili experti.
Od středy se začne prosazovat tlaková výše. Většinou bude oblačno až polojasno, přeháňky mají být ojedinělé. "Ranní teploty se budou pohybovat zpočátku kolem 0 °C, zejména v Čechách mohou klesnout až k -4 °C. Postupně od pátku se oteplí na 6 až 1 °C, ale při zmenšené oblačnosti klesnou kolem 0 °C. Odpolední maximální teploty vystoupají na 7 až 11 °C, postupně na 10 až 15 °C," dodali meteorologové.
V kuloárech evropské diplomacie i v německém Bundestagu sílí znepokojení nad bezpečností důvěrných dokumentů Evropské unie. Diplomaté a zákonodárci podle webu Politico varují, že citlivé informace o geopolitických strategiích, včetně podpory Ukrajiny, mohou unikat přímo do Kremlu. Hlavním zdrojem obav je přístup zástupců opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD) k interní parlamentní databázi.
