Počasí: Česko dnes zasáhnou velmi silné bouřky

Během dnešního dne zavládne na našem území oblačné až zatažené počasí, přechodně se objeví i polojasno. Srážky se v první polovině dne vyskytnou pouze ojediněle a pršet bude jen lokálně.
Situace se však výrazně změní během odpoledních a večerních hodin, kdy přes české území začne směrem k severovýchodu postupovat tlaková níže, která přinese výraznou změnu počasí.
Postupující tlaková níže sebou přinese až velmi silné bouřky, intenzivní déšť a přechodné zesílení větru. Srážkové úhrny mohou být velmi vysoké, přičemž zejména v Čechách a na západě Moravy může v kombinaci bouřek a trvalejšího deště spadnout kolem 70 milimetrů vody. Atmosférické podmínky tak mohou lokálně způsobit prudké zvýšení hladin toků nebo zatopení níže položených míst.
Průvodním jevem bouřek bude také silný vítr, jehož nárazy budou místy dosahovat rychlostí od 70 do 90 kilometrů za hodinu. V oblastech s nejintenzivnější bouřkovou činností se mohou objevit i kroupy, jejichž průměr se bude pohybovat kolem dvou centimetrů. Řidiči i pěší by tak v odpoledních a večerních hodinách měli dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku.
Teplotní rekordy z předchozích dnů dnes nepadnou a maximální denní teploty zůstanou nižší než včera. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí mezi 23 až 28 stupni Celsia. Na horách v nadmořské výšce 1000 metrů se pak teplota vzduchu dostane k hodnotám kolem 20 stupňů Celsia.
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Zdroj: Jan Hrabě