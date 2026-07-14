Počasí: Česko dnes zasáhnou velmi silné bouřky

Libor Novák

14. července 2026 7:00

Bouřky
Bouřky Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před velmi silnými bouřkami a vysokými teplotami, které dnes zasáhnou území republiky. Na Moravě navíc kvůli přetrvávajícímu teplému a suchému počasí zůstává až do odvolání v platnosti varování před rizikem vzniku a šíření požárů.

Úterní den přinese teplé počasí, které však od ranních hodin doprovodí velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky a bouřky. Pouze na východě země může být zpočátku ještě skoro jasno, přičemž srážky začnou částečně ubývat až během večera.

První velmi silné bouřky se začnou tvořit již kolem poledne v horských oblastech na severu republiky, konkrétně v Krušných, Jizerských a Orlických horách a v Krkonoších. Odtud se budou následně přesouvat do nížin.

Nejprve zasáhnou Čechy, zatímco na Moravě se očekávají spíše v pozdních odpoledních a večerních hodinách. Nejnižší riziko platí pro krajní severovýchod území, kde se bouřky vyskytnou pouze ojediněle, a to prakticky výhradně na horách. Tlakový stav zůstane setrvalý a rozptylové podmínky budou dobré, s výjimkou rána, kdy mohou být místy mírně nepříznivé.

Podle meteorologů mohou bouřky lokálně doprovázet přívalové srážky s ojedinělými úhrny kolem 50 mm, kroupy o průměru kolem 2 centimetrů a nárazy větru dosahující rychlosti až 25 m/s, což je v přepočtu 90 km/h.

Největší nebezpečí budou představovat právě silný vítr a velké kroupy. Krátkodobé intenzivní deště by měly mít díky suché krajině minimální dopad mimo velká města. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s se během dne změní na mírný severovýchodní o rychlosti 2 až 6 m/s, přičemž v bouřkách přechodně zesílí.

Nejvyšší denní teploty vystoupí na 25 až 30 °C, na jižní Moravě mohou dosáhnout až 32 °C a v horských polohách kolem 1000 metrů se budou pohybovat kolem 21 °C. Odpoledne v nížinách středních a východních Čech a na jižní a jihovýchodní Moravě přinese silnou zátěž teplem.

Teploty tak zůstanou na podobné úrovni jako v pondělí, kdy bylo polojasno s maximy kolem 29 °C, avšak úterý bude na rozdíl od předchozího dne podstatně deštivější a bouřlivější.

Ve středu se očekává nepatrné ochlazení, přičemž v odpoledních a večerních hodinách se mohou na Moravě a ve Slezsku opět objevit další silné bouřky. Od čtvrtka pak začnou teploty v nejteplejších oblastech republiky znovu překračovat hranici 30 °C.

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Zdroj: Jan Hrabě

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