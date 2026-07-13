Počasí: Česko zasáhnou velmi silné bouřky. Hrozí vichřice i kroupy

Libor Novák

13. července 2026 11:51

Bouřka, ilustrační foto
Bouřka, ilustrační foto Foto: Pixabay

Český hydrometeorologický ústav vydal novou výstrahu, která na úterý upozorňuje na výskyt velmi silných bouřek a silnou zátěž teplem. Zároveň na Moravě kvůli pokračujícímu suchému a teplému počasí zůstává v platnosti dosavadní varování před rizikem vzniku a šíření požárů, a to až do odvolání.

V úterý se budou velmi silné bouřky tvořit již kolem poledne na horách, zejména na severu republiky v oblasti Krušných, Jizerských a Orlických hor a Krkonoš, odkud se budou během dne přesouvat i do nížin.

Zpočátku je největší pravděpodobnost výskytu v Čechách, v pozdních odpoledních a večerních hodinách se pak bouřky očekávají také na Moravě. Nejnižší pravděpodobnost je na krajním severovýchodě území, kde se bouřky objeví spíše ojediněle a prakticky pouze v horských oblastech.

Úterní bouřky mohou na celém území doprovázet přívalové srážky s úhrny kolem 50 mm, kroupy o průměru kolem 2 cm a nárazy větru dosahující rychlosti kolem 25 m/s (90 km/h). Největší nebezpečí budou představovat právě velké kroupy a silný vítr.

Krátkodobé intenzivní srážky by měly mít kvůli slabému nasycení krajiny vodou minimální dopad mimo velká města. V úterý odpoledne se navíc v nížinách středních a východních Čech a na jižní a jihovýchodní Moravě očekává silná zátěž teplem.

Během pondělí bude obloha většinou polojasná s maximálními teplotami kolem 29 °C, přičemž na severu a severovýchodě území bude chladněji a oblačnosti více. V úterý zůstanou teploty na podobné úrovni, doprovodí je však četné přeháňky a zmíněné bouřky.

Ve středu dojde k nepatrnému ochlazení, přičemž v odpoledních a večerních hodinách nejsou na Moravě a ve Slezsku vyloučeny další silné bouřky. Od čtvrtka pak teploty v nejteplejších oblastech republiky opět překročí hranici 30 °C.

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