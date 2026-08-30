Počasí: Déšť bude příští týden výjimkou, tropické teploty se ale neobjeví vůbec

Libor Novák

30. srpna 2026 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Českou republiku čeká příští týden proměnlivé počasí s přeháňkami i slunečnými intervaly. Začátek nového týdne se ponese ve znamení deště a bouřek, které se zpočátku objeví zejména během ranních a dopoledních hodin. Dešťové srážky a přeháňky budou postupovat od jihozápadu směrem k východu až severovýchodu celého území.

V průběhu pondělního odpoledne zavládne na většině území polojasná obloha, kterou jen ojediněle doprovodí slabší přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 14 °C, přičemž na západě a severu Čech mohou spadnout až k 12 °C. Odpolední maxima vyšplhají na 21 až 25 °C a na východě i jihovýchodě území naměří teploměry až 28 °C. Vítr bude zpočátku slabý proměnlivý, postupně však zesílí na jihozápadní až západní o rychlosti 2 až 6 m/s, přičemž v bouřkách přechodně ještě více zesílí. Celkový úhrn srážek dosáhne 0 až 10 milimetrů, avšak v místech s bouřkovou činností může ojediněle napršet kolem 20 milimetrů.

V úterý se očekává přechodně zvětšená oblačnost, avšak dešťové srážky se objeví pouze výjimečně. Obloha bude převážně polojasná až oblačná, zatímco v noci a v ranních hodinách bude místy až skoro jasno. Ojedinělé přeháňky mohou zasáhnout především severní a severozápadní oblasti Čech. Noční teploty se budou pohybovat mezi 15 až 11 °C a denní maxima dosáhnou 20 až 24 °C. Na východě a jihovýchodě se nejvyšší denní teploty dostanou až k 27 °C, přičemž mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s bude k večeru slábnout.

Uprostřed týdne bude převažovat zvětšená oblačnost a meteorologové předpovídají většinou oblačné nebe. Srážky se i v průběhu středy vyskytnou spíše výjimečně v podobě slabého deště nebo ojedinělých přeháněk s úhrnem do 2 milimetrů. Noční chlad přinese pokles nejnižších teplot na 13 až 9 °C. Přes den se teplotní maxima udrží v rozmezí 20 až 24 °C, zatímco na východních a jihovýchodních územích dosáhnou až 26 °C. Vál bude pouze slabý proměnlivý vítr, jehož rychlost nepřesáhne 4 m/s.

Čtvrteční meteorologická situace přinese oblačnou až polojasnou oblohu po celém území. Zejména na severu a severovýchodě státu bude oblačnosti více a obloha zůstane až zatažená. V těchto oblastech se vyskytnou lokální přeháňky nebo občasný déšť s předpokládaným úhrnem srážek do 3 milimetrů. Nejnižší noční teploty poklesnou na 14 až 9 °C a denní maxima se zastaví mezi 20 až 25 °C. Vítr bude zpočátku vanout jako slabý západní, postupně však zesílí na mírný s rychlostí 2 až 6 m/s.

V období od pátku do neděle bude na většině území převažovat oblačné až polojasné počasí s ojedinělými přeháňkami. Přechodné zvětšení oblačnosti a četnější srážky se očekávají především na severu a severovýchodě území. Nejnižší noční teploty se v závěru týdne udrží v rozmezí 16 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty se během víkendového období vyšplhají na 21 až 26 °C.

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Zdroj: Jan Hrabě

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