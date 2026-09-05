Počasí: Do Česka dorazí příští týden studená fronta, tropy vystřídá déšť a ochlazení

Českou republiku čeká příští týden výrazná proměna počasí, která přinese jak letní teploty, tak i přechod výrazné studené fronty. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu se obyvatelé musejí připravit na chladná rána i tropické hodnoty na teploměrech. Atmosférické proudění totiž do střední Evropy přivede teplý vzduch, který však následně vystřídá deštivé pásmo. Změna počasí zasáhne postupně celé území státu a ovlivní jak denní teploty, tak i noční minima.
Začátek nového týdne odstartuje jasnou až polojasnou oblohou, přičemž během dne bude od západu přechodně přibývat oblačnost na oblačnou. V ranních hodinách se mohou zejména v údolních polohách ojediněle vytvářet mlhy.
Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 5 °C, avšak přes den rtuť teploměru vystoupí na 24 až 28 °C. Na severu a severovýchodě území zůstanou denní maxima o něco nižší a pohybovat se budou kolem 22 °C. Vát bude pouze slabý proměnlivý nebo jižní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu a srážky se v tento den neočekávají.
Druhý den týdne přinese vyvrcholení přílivu teplého vzduchu, kdy se denní teploty dostanou na 25 až 30 °C a na jihu Moravy až na 32 °C. Během odpoledne a večera začne od severozápadu přibývat oblačnost na oblačnou až zataženou a objeví se lokální přeháňky nebo bouřky.
Později ve večerních hodinách se v severozápadní polovině Česka vyskytne četnější a trvalejší déšť. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 15 a 11 °C, zatímco v údolích mohou klesnout až k 9 °C. Jihozápadní až jižní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu se večer stočí na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
Uprostřed týdne ovlivní počasí na většině území deštivé pásmo a převládat bude oblačná až zatažená obloha. Na východě republiky se zpočátku může objevit i polojasno, avšak srážky a ojedinělé bouřky zasáhnou většinu regionů.
Předpokládané množství srážek se bude pohybovat od 0 do 20 milimetrů, přičemž ojediněle může spadnout až 40 milimetrů vody. Teprve během večera začne od severozápadu srážková činnost postupně slábnout a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty výrazně klesnou na 16 až 21 °C, pouze na jihovýchodě a východě dosáhnou při zmenšené oblačnosti k 24 °C.
Následující výhled od čtvrtka do soboty počítá s převažující oblačnou až zataženou oblohou, přičemž polojasno se vyskytne jen přechodně. Srážky se zpočátku objeví pouze ojediněle v podobě přeháněk, zatímco na jihovýchodě bude zpočátku doznívat souvislejší déšť.
V samotném závěru sledovaného období se od západního směru srážková činnost opět rozšíří a bude četnější. Denní teploty se v těchto dnech udrží v rozmezí od 16 do 21 °C. Noční minima se budou pohybovat mezi 12 a 7 °C, avšak při malé oblačnosti a slabém větru mohou klesnout až k 5 °C.
Související
Evropa zažívá další vlnu veder. Ve Španělsku padl letošní teplotní rekord
Bouřky už večer zasáhnou část Česka, varují meteorologové
Aktuálně se děje
před 29 minutami
Evropa zažívá další vlnu veder. Ve Španělsku padl letošní teplotní rekord
před 1 hodinou
Zemřela herečka Hana Pastejříková. Lidé si ji mohou pamatovat z Léta s kovbojem
před 1 hodinou
Na Vizovicku se možná toulají medvědi. Lidé mají být obezřetní
před 2 hodinami
Trump posílá Witkoffa s Kushnerem jednat o míru na Ukrajinu a do Ruska
před 4 hodinami
Počasí: Do Česka dorazí příští týden studená fronta, tropy vystřídá déšť a ochlazení
včera
V Evropě prudce roste počet sabotážních akcí, z nichž je podezřelé Rusko
Aktualizováno včera
Budou se překreslovat atlasy. OSN schválila změnu stovky let používané mapy světa
včera
Ruský dron zasáhl za bílého dne sídlo Ukrajinské bezpečnostní služby v centru Kyjeva
včera
Autobusy, vlaky, lodě i letadla. Jak extrémní počasí změní dopravu?
včera
Co se děje mezi USA a Íránem? Otevřenou válku nechce ani jedna strana
včera
AfD má v nadcházejících volbách šanci dosáhnout historického výsledku
včera
Na Ukrajině vládnou nacisté, tvrdil Kreml a zahájil invazi. Teď Rusko označilo za baštu neonacismu Česko
včera
Tělo Jana Masaryka v hrobce zmýdelnělo
včera
Trump bude po Evropě požadovat vrácení peněz, které USA za Bidena poskytly Ukrajině
včera
Argentinský prezident vyostřil letitý spor s Velkou Británií o Falklandy
včera
Chráním Velkou Británii před jaderným útokem, tvrdí Trump
včera
Bouřky už večer zasáhnou část Česka, varují meteorologové
včera
Proč došlo v Nepálu k největšímu sesuvu půdy za 20 let? Vědci už znají odpověď
včera
Macinka poskytl rozhovor maskovanému muži. Šlo o aktivistu v přestrojení
včera
USA při úderu v Íránu zasáhly svatební oslavu. Stává se, reagoval Vance
Americký viceprezident JD Vance reagoval na zprávy o leteckém úderu v jižním Íránu, který zasáhl svatební oslavu a vyžádal si lidské životy. Na tiskovém brífinku ve Bílém domě prohlásil, že Spojené státy nikdy záměrně necílí na civilisty, avšak při bojových operacích se někdy stávají chyby. Zároveň vyjádřil značnou skepsi k informacím pocházejícím z oblasti a zdůraznil, že celou událost americká strana prověřuje.
Zdroj: Libor Novák