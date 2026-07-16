Počasí: Do Česka o víkendu dorazí přeháňky a ochlazení

Libor Novák

16. července 2026 7:00

Déšť
Déšť Foto: Pixabay

Nastávající víkend přinese do Česka oblačnost, místy přeháňky a citelné ochlazení, přičemž nejteplejším regionem zůstane jižní Morava. Zatímco v sobotu musíme počítat s ojedinělými bouřkami a srážkami s úhrny až 15 milimetrů, v neděli sice teploty klesnou ještě o něco níže, ale obloha se částečně vyjasní a přeháňky se objeví již jen výjimečně.

První víkendový den přinese na naše území hodně oblačnosti, místy se srážkami a také znatelné ochlazení. Během soboty bude převažovat oblačná obloha, přičemž se na mnoha místech vyskytnou přeháňky a ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Teprve později večer začne srážek i mraků ubývat. V noci teploty klesnou na 19 až 14 °C. Přes den se pak rtuť teploměru vyšplhá nejčastěji na 21 až 26 °C, tepleji zůstane pouze na jižní Moravě, kde teploty mohou dosáhnout až k 29 °C.

Během sobotního dne bude foukat mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s, který bude k večeru postupně slábnout. Co se týče srážkových úhrnů, meteorologové očekávají nejčastěji 0 až 5 mm vody, v místech, kde se objeví bouřky, však může lokálně napršet kolem 15 mm. Autorem této předpovědi je meteorolog Šimon Kolář.

V neděli bude počasí charakteristické většinou malou oblačností, ale teploty budou nadále spíše nižší. Obloha bude polojasná až oblačná a v průběhu dne se mohou lokálně objevit přeháňky, přičemž předpokládané množství srážek je velmi nízké, pouze mezi 0 až 3 mm. Nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 12 °C, na západě Čech může být chladněji s teplotami až kolem 10 °C.

Nedělní maxima dosáhnou 19 až 24 °C, přičemž jižní Morava bude opět nejteplejším regionem s teplotami šplhajícími k 27 °C. Vítr bude zpočátku slabý, během dne pak zesílí na mírný západní až severozápadní o rychlosti 3 až 7 m/s. Tuto předpověď vypracoval Šimon Kolář.

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