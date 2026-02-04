Počasí: Do konce týdne bude déšť střídat sněžení, příští týden se situace nezlepší

Českou republiku čeká v nadcházejících dnech převážně nevlídné a zatažené počasí, které s sebou přinese nebezpečné meteorologické jevy. Meteorologové varují zejména před tvorbou ledovky a mrznoucími mlhami. Středa bude ve znamení zatažené oblohy a postupného příchodu srážek od jihovýchodu, které mohou být místy mrznoucí.
Nejvyšší denní teploty se ve středu udrží mezi 0 a 4 °C, zatímco na horách v tisíci metrech bude kolem 2 °C. V Čechách a na Českomoravské vrchovině se budou tvořit mlhy, které mohou při nízkých teplotách namrzat. Vítr k večeru na Vysočině zesílí a v kombinaci s mrznoucím deštěm hrozí komplikace v dopravě právě kvůli zmíněné ledovce.
Čtvrtek přinese pokračování zataženého počasí s občasným deštěm, který bude v noci a ráno opět namrzat. V Čechách se k dešti může přidat i sněžení nebo déšť se sněhem, přičemž napadnout mohou až 3 centimetry nového sněhu. Teploty v noci klesnou k -1 °C, přes den pak vystoupají maximálně na 6 °C.
Pátek a sobota budou mít velmi podobný charakter. Očekává se zataženo, ojediněle se slabým sněžením nebo mrznoucím mrholením. Zatímco v pátek se rtuť teploměru vyšplhá k 5 °C, v sobotu může být ve Slezsku ojediněle až 7 °C. Na horách nad 800 metrů se v sobotu mohou objevit smíšené srážky s popraškem sněhu.
V neděli se hranice sněžení posune do nižších poloh, konkrétně nad 400 metrů nad mořem. Na severovýchodě území bude srážek více, jinde se objeví spíše ojediněle. Denní maxima se budou pohybovat mezi 0 a 5 °C a vítr se začne během dne stáčet na severovýchodní směr.
Výhled na začátek příštího týdne, tedy od pondělí do středy, naznačuje mírné ochlazení, zejména na severovýchodě země. Tam mohou noční teploty klesnout až k -6 °C a i přes den se mohou udržet kolem bodu mrazu. V závěru období se od západu očekává další vlna srážek, která bude ve středních polohách přecházet ve sněžení.
