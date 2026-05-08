Počasí do konce týdne. Meteorologové odtajnili předpověď na prodloužený víkend

Začíná druhý květnový prodloužený víkend, v jehož průběhu se očekává postupné oteplování. Zatímco dnes místy maximální teploty jen sotva překročí 10 stupňů, v neděli se maxima dostanou přes dvacítku. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Přeháňky by se v pátek měly vyskytovat pouze výjimečně a spíše na horách. Přesto bude dost oblačnosti, vyjasňovat se začne až večer. Předpověď zároveň předpokládá velké rozdíly v teplotách. "Zatímco na severu Čech čekáme teploty pouze kolem 12 °C, na jihu Moravy pak kolem 21 °C," uvedli meteorologové na sociální síti X.
V sobotu se očekává slunečno, při přechodně zvětšené oblačnosti může dojít k přeháňkám. V neděli bude zpočátku jasno, ale během dne má přibývat oblačnosti, až se v pozdějších večerních hodinách na jihozápadě a jihu Čech objeví první přeháňky spojené s frontálním systémem.
"Obě víkendová rána budou díky vyjasněné obloze chladná s teplotami kolem 5 °C, v údolích může teplota klesat až k 1 °C a hrozí přízemní mrazíky. Odpolední teploty ale porostou. Zatímco v sobotu čekáme teploty kolem 19 °C, v neděli už kolem 22 °C. Teplejší bude po oba dny jižní Morava," dodali meteorologové.
Zdroj: Libor Novák