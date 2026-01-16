Počasí do konce týdne. Meteorologové upozornili na tři jevy

16. ledna 2026 7:00

Foto: Radek Sycha / INCORP images

Mlhy, námraza a vítr. Meteorologové řekli, s čím je třeba počítat ve zbytku probíhajícího lednového týdne. Mrznout bude hlavně v noci, přes den má být nad nulou. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Meteorologové upozornili, že následující dny bude provázet nízká inverzní oblačnost. Slunce bude svítit jen na horách, jinde se může objevit na obloze během neděle. Ústav také varoval před výskytem mlh během pátku a soboty. 

Potenciální nebezpečí bude spočívat v tom, že při teplotách pod nulou se v mlhách může tvořit námraza. Vyloučeno není ani mrznoucí mrholení, a to především na Českomoravské vrchovině a na severozápadě Čech.

Ranní teploty se ve zbytku týdne mají většinou držet pod bodem mrazu. Odpolední maxima vystoupají až na 4 °C. Vůbec nejtepleji bude dnes na Šluknovsku a Jesenicku, kde se očekávají teploty kolem 6 °C.

Podle předpovědi se také v sobotu rozfouká vítr. Nejsilnější bude v oblasti Českomoravské vrchoviny a na severních horách. V nárazech místy dosáhne rychlosti 55 km/h, v neděli dokonce až 70 km/h. Bude také snižovat pocitovou teplotu. 

