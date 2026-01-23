Počasí do konce víkendu. Meteorologové řekli, kde bude sněžit

Jan Hrabě

Jan Hrabě

23. ledna 2026 7:00

Počasí
Počasí

Počasí se v závěru probíhajícího týdne obejde většinou beze srážek. Meteorologové je očekávají až v neděli večer, přičemž může jít o déšť i sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na sociální síti X. 

Podle meteorologů je nutné dnes i během víkendových dní počítat s podmračenou oblohou. Slunečno bude hlavně na Šumavě v pátek a v sobotu, poznamenali odborníci na počasí.

Srážek se zprvu moc neočekává. Jen výjimečně dojde na slabší sněžení nebo mrholení. Pravděpodobnější budou srážky na Moravě a ve Slezsku, kde podle aktuální předpovědi mohou být i mrznoucí. 

"Až v neděli později večer začne nejdřív na jihovýchodě, do nedělní půlnoci pak už na většině území pršet. V jihozápadní polovině Čech se bude jednat většinou o sněžení," podotkli meteorologové. "Pondělní ranní dopravní špička tak může být s komplikacemi," upozornili na závěr. 

před 19 minutami

Ledovka pokryla část Česka. Policie kvůli nehodám uzavřela dálnice

Mrazivé ráno v Praze

Počasí: Zima si nevezme pauzu ani o víkendu, v noci teploty spadnou až na -8 stupňů

Nadcházející víkend přinese do České republiky typické zimní počasí s převahou velké oblačnosti a rizikem nebezpečných jevů na silnicích. Podle aktuální předpovědi nás v sobotu i v neděli čeká zatažená až oblačná obloha, přičemž polojasné chvíle se objeví spíše ojediněle. Řidiči by si měli dát pozor zejména na mrznoucí mlhy a výjimečné mrznoucí srážky, které se mohou vyskytnout napříč celým územím.

