Počasí do konce víkendu. Meteorologové řekli, kde bude sněžit

Počasí se v závěru probíhajícího týdne obejde většinou beze srážek. Meteorologové je očekávají až v neděli večer, přičemž může jít o déšť i sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na sociální síti X.
Podle meteorologů je nutné dnes i během víkendových dní počítat s podmračenou oblohou. Slunečno bude hlavně na Šumavě v pátek a v sobotu, poznamenali odborníci na počasí.
Srážek se zprvu moc neočekává. Jen výjimečně dojde na slabší sněžení nebo mrholení. Pravděpodobnější budou srážky na Moravě a ve Slezsku, kde podle aktuální předpovědi mohou být i mrznoucí.
"Až v neděli později večer začne nejdřív na jihovýchodě, do nedělní půlnoci pak už na většině území pršet. V jihozápadní polovině Čech se bude jednat většinou o sněžení," podotkli meteorologové. "Pondělní ranní dopravní špička tak může být s komplikacemi," upozornili na závěr.
Andrej Babiš zakončil svou misi na Světovém ekonomickém fóru v Davosu příspěvkem na sociálních sítích, v němž se nezapomněl pochlubit svými diplomatickými úspěchy. Staronový předseda vlády své působení ve švýcarském letovisku popsal jako „maraton 16 schůzek“, během kterého se podle svých slov setkal se šesti prezidenty, pěti premiéry a řadou špiček světového byznysu i šéfem NATO.
Zdroj: Libor Novák