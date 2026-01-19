Počasí: Meteorologové vydali výstrahu, část republiky zasáhne silný vítr

Český hydrometeorologický ústav vydal varování před nepříznivým počasím, které zasáhne část republiky během pondělí. V oblasti Českomoravské vrchoviny a na severu Čech bude vítr dosahovat místy v nárazech až 70 km/h.
Hlavním rizikem bude silný jihovýchodní vítr, který začal nabírat na intenzitě už během nedělního odpoledne. Nejvíce ohroženými oblastmi jsou severní Čechy a Českomoravská vrchovina, kde mohou poryvy dosahovat rychlosti až 70 km/h, v ojedinělých případech dokonce 80 km/h.
Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí zůstává v platnosti po celé pondělí. Meteorologové očekávají, že větrné počasí začne postupně ustávat až během noci na úterý. Lidé v dotčených regionech by měli být obezřetní zejména při pohybu venku a zabezpečit volně uložené předměty, které by mohl vítr rozfoukat.
Specifická situace se očekává na Českomoravské vrchovině, kde situaci zkomplikuje nízká oblačnost. Ta může v kombinaci s mrazem vytvářet námrazu, která v součinnosti se silným větrem představuje značné riziko pro stromy a elektrické vedení. Pod tíhou ledu a vlivem poryvů může docházet k lámání větví i celých kmenů, což s sebou nese riziko výpadků proudu nebo blokování silnic.
Americký prezident Donald Trump investoval nejméně milion dolarů do nákupu dluhopisů společností Netflix a Warner Bros Discovery (WBD). Vyplývá to z finanční zprávy, kterou Bílý dům zveřejnil tento pátek. Na celé transakci je nejvíce kontroverzní její načasování; k nákupům totiž došlo jen několik dní poté, co Trump veřejně prohlásil, že hodlá osobně zasahovat do schvalovacího procesu plánovaného spojení těchto dvou mediálních gigantů.
Zdroj: Libor Novák