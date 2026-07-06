Počasí o víkendu: Do Česka se opět vrátí tropy

Nadcházející víkend přinese na naše území velmi teplé a převážně slunečné počasí.
Podle meteorologů se v tomto období dočkáme jasné až polojasné oblohy. Pouze při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky.
Noční teploty budou poměrně vysoké a minima se udrží v rozmezí 18 až 13 °C.
Přes den pak sluneční paprsky vyženou rtuť teploměru vysoko nahoru, přičemž nejvyšší denní teploty dosáhnou 26 až 31 °C.
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Zdroj: Libor Novák