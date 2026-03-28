Počasí o víkendu. Tepleji bude dnes, hrozí další sněžení

Slunečný bude místy začátek posledního březnového víkendu, ale počasí se v jeho průběhu pokazí. Podle předpovědi může ve vyšších polohách připadnout další sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Hezčím z víkendových dní bude sobota, alespoň v Čechách. Tam má být jasno až polojasno, odpoledne začne přibývat oblačnosti. Odpolední maxima vyšplhají na 11 °C. Chladněji bude zejména na severovýchodě Moravy, kde teploty nepřekročí 5 °C.
V neděli je nutné počítat se srážkami, které mohou být od 500 metrů nad mořem sněhové. V Čechách může ve vyšších polohách spadnout až 5 centimetrů nového sněhu, na Moravě a ve Slezsku až 8 centimetrů. Maxima se oproti sobotě sníží, vystoupají nanejvýše na 10 °C.
Předpověď na sobotu:
V Čechách většinou jasno až polojasno, odpoledne od západu postupně přibývání oblačnosti a večer na západě Čech místy déšť, nad 500 m sněžení. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na severovýchodě místy, jinde ojediněle déšť nebo přeháňky, zpočátku nad 400 m, během dne postupně nad 900 m srážky sněhové.
Nejvyšší teploty 6 až 11 °C, na severovýchodě Moravy kolem 5 °C, v 1000 m na horách kolem 1 °C. Slabý severozápadní až severní vítr 1 až 4 m/s, na Moravě a ve Slezsku místy vítr mírný 3 až 7 m/s.
Předpověď na neděli:
Oblačno až zataženo, v Čechách od severozápadu místy přeháňky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku nad 800 m, jinde většinou nad 500 m srážky sněhové. Večer od severozápadu ustávání srážek a ubývání oblačnosti.
Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C. Mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s se později večer změní na jihozápadní a bude slábnout.
