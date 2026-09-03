Počasí přinese do Česka příští týden tropy, pak se výrazně ochladí

Podle Českého hydrometeorologického ústavu obyvatele České republiky čeká příští týden výrazná změna meteorologických podmínek. Začátek nového týdne přinese velmi příjemné a slunečné letní atmosféry s minimem oblačnosti. Postupně však dojde k zásadnímu zlomu dosavadního charakteru počasí. Meteorologové varují před příchodem dešťů, bouřek a následným citelným ochlazením.
V pondělí bude na celém území převládat polojasno až skoro jasno bez jakýchkoliv srážek. Noční teploty klesnou na deset až pět stupňů Celsia, přes den však ručička teploměru rychle zamíří vzhůru. Nejvyšší denní teploty dosáhnou příjemných třiadvaceti až osmadvaceti stupňů Celsia. Počasí bude doprovázet pouze slabý proměnlivý nebo jižní vítr, jehož rychlost nepřesáhne tři metry za sekundu.
S příchodem úterý začne oblačnosti od západu pozvolna přibývat. Zpočátku bude převládat polojasno až oblačno, přičemž při přechodně zvětšeném oblačném pokryvu se mohou ojediněle objevit první přeháňky. Noční minima se udrží mezi šestnácti a jedenácti stupni Celsia. Denní maxima zpočátku ještě vystoupí na pětadvacet až třicet stupňů, na jihu Moravy teploměry ukážou dokonce až dvaatřicet stupňů Celsia.
Středa přinese nejvýraznější změnu a plošné zhoršení povětrnostních podmínek. Obloha bude převážně oblačná až zatažená a na většině území se vyskytnou deště nebo přeháňky. Na mnoha místech se ke srážkám přidají také poměrně silné bouřky. Spolu se srážkovou činností začne od západu postupovat studená fronta, která ukončí dosavadní vysoké teploty.
V závěru týdne bude pokračovat převážně oblačné počasí s četnými přeháňkami. Ochlazení se naplno projeví jak v nočních, tak v denních hodinách. Nejnižší noční teploty poklesnou na dvanáct až sedm stupňů Celsia. Denní maxima pak oproti začátku týdne propadnou o více než deset stupňů a zastaví se na pouhých patnácti až dvaceti stupních Celsia.
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Zdroj: Libor Novák