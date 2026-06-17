Počasí přinese do Česka vlnu veder. Teploty vyrostou na 36 stupňů

Libor Novák

17. června 2026 7:00

Letní počasí, ilustrační foto
Letní počasí, ilustrační foto Foto: Pixabay

Českou republiku čeká období mimořádně teplého počasí. Až do příštího týdne budou v zemi panovat tropické teploty, přičemž horké počasí vyvrcholí na začátku příštího týdne, kdy rtuť teploměru místy vyšplhá až na 36 stupňů Celsia. S přílivem horkého vzduchu se však v odpoledních a večerních hodinách začnou lokálně objevovat také silné bouřky z tepla.

Ve čtvrtek bude počasí ještě převážně letní s polojasnou až oblačnou oblohou. Ráno se mohou ojediněle objevit mlhy a večer se obloha na celém území vyjasní na skoro jasno. Přeháňky se očekávají pouze ojediněle, a to zejména v horských oblastech. Nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 12 stupňů Celsia, na severovýchodě území může být chladněji, kolem 10 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 25 až 29 stupňů Celsia, přičemž na jihozápadě se ojediněle dostanou až na tropických 31 stupňů Celsia. Vítr bude slabý proměnlivý do rychlosti 3 metrů za sekundu, případně bude bezvětří. Množství srážek se odhaduje maximálně do 4 milimetrů.

Pátek již přinese plnohodnotný slunečný den s tropickými teplotami. Obloha bude jasná nebo skoro jasná, přechodně zvětšená oblačnost s ojedinělými přeháňkami se vytvoří zejména na horách s úhrnem srážek do 2 milimetrů. Noc bude teplá s nejnižšími teplotami mezi 17 a 13 stupni Celsia. Přes den teploty prudce stoupnou na 29 až 33 stupňů Celsia, pouze na severovýchodě země zůstanou v rozmezí 26 až 29 stupňů Celsia. Vát bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do rychlosti 4 metrů za sekundu.

V sobotu bude slunečné počasí pokračovat, odpoledne se však začnou tvořit bouřky z tepla. Bude jasno až polojasno, přičemž při přechodně zvětšené oblačnosti se lokálně vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Tyto bouřky mohou být zejména v Čechách i silné a ojediněle při nich může napršet kolem 35 milimetrů srážek, zatímco mimo bouřky budou úhrny do 10 milimetrů. Noc bude velmi teplá s nejnižšími teplotami 20 až 16 stupňů Celsia. Přes den teploty dosáhnou 30 až 35 stupňů Celsia. Vítr bude slabý z jižních směrů do 4 metrů za sekundu, v bouřkách však přechodně zesílí. Na Moravě a ve Slezsku bude přes den foukat mírný vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.

V neděli bude většinou polojasno, ale při přechodně zvětšené oblačnosti se na mnoha místech opět vyskytnou přeháňky nebo bouřky, které mohou být opět silné s ojedinělými srážkovými úhrny kolem 35 milimetrů. Noc bude ještě teplejší než ta předchozí, s nejnižšími teplotami 21 až 16 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty se udrží vysoko, v rozmezí 28 až 33 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, během dne místy mírný ze severních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, přičemž v bouřkách přechodně zesílí.

Výhled od pondělí do středy ukazuje, že horká vlna dosáhne svého vrcholu. Na začátku týdne bude jasno až polojasno a při přechodně zvětšené oblačnosti zůstává šance na přeháňky nebo silné bouřky. Nejnižší noční teploty se budou zpočátku pohybovat mezi 21 a 16 stupni Celsia, v průběhu středy pak klesnou na 18 až 13 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty na začátku týdne vyšplhají na extrémních 31 až 36 stupňů Celsia. Výraznější ochlazení dorazí ve středu, kdy denní maxima spadnou na letních 24 až 29 stupňů Celsia.

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Zdroj: Libor Novák

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